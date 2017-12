"Bild": Parteispitzen vereinbaren bei Steinmeier GroKo-Verhandlung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Laut eines Berichts der "Bild" haben sich die drei Parteichefs von CDU, CSU und SPD am Donnerstagabend bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darauf verständigt, in Gespräche über eine Große Koalition einzutreten. Zuvor seien alle denkbaren Varianten für eine Regierungsbildung durchgesprochen worden, berichtet die "Bild" am Freitagvormittag auf ihrer Internetseite. Wenn der SPD-Parteitag dem Vorschlag von SPD-Chef Martin Schulz zustimmt, dann könnten noch vor Weihnachten ein oder zwei Sondierungsrunden zwischen Union und SPD stattfinden, hieß es in einer Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel am Freitagvormittag, so die Zeitung.

Über Inhalte habe man bei Steinmeier nicht gesprochen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur