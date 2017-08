Bonn (ots) -Ein Foto von "Aktion Deutschland Hilft" gehört zu den zehn bestender Kategorie NGO. Nun ist die Öffentlichkeit gefragt, eines derBilder aufs Siegertreppchen und damit zum besten PR-Bild des Jahreszu wählen.Es ist ein Foto der Begegnung, der Nähe und der gemeinsamenFreude: Das nominierte Bild "In der Mitte" entstand im März imSüdsudan, einem Land, in dem jeder vierte Bewohner auf der Flucht istvor Bürgerkrieg, Hunger und Hoffnungslosigkeit. "Deshalb haben wirdieses Bild für den Wettbewerb gewählt. Es zeigt spontanes Lachenzwischen Einheimischen und Helfern", sagt Manuela Roßbach,geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "EinAnblick, den Medien sonst kaum aus Krisengebieten zeigen."Die Geschichte hinter dem Bild ist bewegend: Die Jungen undMädchen auf dem Bild erhalten dank der Bündnisorganisation MalteserInternational jeden Tag eine warme Mahlzeit in ihrer Schule. Als einTeam des Hilfsbündnisses das Projekt in der Hauptstadt Juba besuchte,stellten die Kinder schnell fest: helle Haut fühlt sich genau an wieihre - im Gegensatz zu den glatten Haaren der Mitarbeiterin von"Aktion Deutschland Hilft". Neben diesem Bild nominierte eine Juryaus Medien- und PR-Experten 59 weitere Motive für die Shortlist.Insgesamt wurden rund 1.000 Bilder in sechs Kategorien eingereicht.In diesem Jahr vergibt die dpa-Tochter "news aktuell" gemeinsam mitdem Magazin "pressesprecher" den Branchenpreis zum zwölften Mal."Visuelles Storytelling wird immer professioneller. Davon konnte sichdie Jury in diesem Jahr überzeugen. Mal faszinieren die eingereichtenBilder durch ihre handwerkliche Qualität, mal besticht dieGeschichte, die sie erzählen", sagt Edith Stier-Thompson,Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award.Die Jury des PR-Bild Award setzt sich aus hochkarätigenMitgliedern zusammen. In diesem Jahr zählen unter anderem SebastianVesper (Oberauer), Hans-Peter Junker (VIEW), Frank Behrendt(Serviceplan), Deutschlands bekanntester Make-up Artist Boris Entrup(Maybelline New York) sowie Matthias Wesselmann (fischerAppelt) zurBesetzung. Der PR-Bild Award wird in Zusammenarbeit mit news aktuellSchweiz und APA-OTS aus Österreich verliehen. Medienpartner sind dasMagazin "pressesprecher", der Branchendienst "Horizont" und dasSchweizer Wirtschaftsmagazin der Kommunikation "persönlich". Bis zum13. Oktober läuft die öffentliche Abstimmung aufwww.pr-bild-award.de. Die Gewinner werden im Rahmen einer feierlichenPreisverleihung am 23. November in Hamburg bekannt gegeben.Das Hilfsbündnis "Aktion Deutschland Hilft" ruft zu Spenden für dieNotleidenden in Afrika auf.Stichwort "Hunger in Afrika"IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz,Mobilfunk höher)Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 81190 senden(10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, 9,83 EUR davon gehen direkt anAktion Deutschland Hilft)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell