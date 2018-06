'Bild': Angeblich neue Konkurrenz für BVB im Werben um Abdou Diallo

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt nach Angaben der "Bild"-Zeitung (Donnerstag) offenbar Konkurrenz im Werben um Innenverteidiger Abdou Diallo vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05. Olympique Lyon soll sein Interesse an einer Verpflichtung des 22 Jahre alten Franzosen bekundet haben.



In dem Poker um ihn sind hohe Beträge im Gespräch: Mainz fordert angeblich 28 Millionen Euro Ablösesumme, der BVB mit dem neuen Trainer Lucien Favre soll bereit sein, 22 Millionen Euro zu investieren. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hatte unlängst erklärt, dass mittlerweile ständig Fantasiepreise und aufgeblähte Preisvorstellungen aufgerufen würden, die vor allem mit dem BVB in Verbindung gebracht würden./dfu/DP/zb