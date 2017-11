Bilanzstärke der Bayerischen ermöglicht günstigere BU-Tarife

München (ots) - Die Bayerische hat die Netto-Beiträge ihrerBerufsunfähigkeitsversicherung (BU) deutlich um mindestens zehnProzent gesenkt. Aufgrund der hohen Bilanzstärke derVersicherungsgruppe erfolgte jetzt eine Neukalkulation, damit werdendie Zahlbeiträge der kompletten Produktpalette günstiger. DerLeistungsumfang bleibt dabei auf seinem ausgezeichneten Niveau.Die überdurchschnittliche Finanzstärke des Versicherers macht denAufbau hoher Reserven möglich. Das belegen auch unabhängige Experten:Das jüngste Rating des Analysehauses Morgen & Morgen erteilt demBerufsunfähigkeits-Tarif BU Protect Prestige der Bayerischen wiederdie Höchstwertung "ausgezeichnet" mit 5 Sternen. Zudem ergeben dieAnalysen von Franke und Bornberg sowie Softfair die Bewertung"hervorragend". Vom unabhängigen Assekurata-Expertenteam erhält dieNeue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG im umfassendenUnternehmensrating ein A+ (sehr gut)."Unsere Finanzkraft und die trotz Niedrigzinsumfeld erfolgreicheAnlagepolitik erlaubt uns diese Spielräume - zum Nutzen der Kunden",sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorsitzender des Vorstandes derBayerischen. "Mit unseren Berufsunfähigkeits-Policen erhaltenVersicherte den größtmöglichen Schutz bei erstklassigem Service zuüberaus fairen Preisen."Die Lebensversicherer in der Unternehmensgruppe der Bayerischenhaben überdies die Überschussbeteiligung bei der BU noch nie gesenktund sehen dafür auch nach heutigem Stand für die Zukunft keinenBedarf. Die Bayerische mit Sitz in München gilt traditionell alsSpezialist für Berufsunfähigkeitsversicherungen, schließlich war dieGesellschaft historisch gesehen eine der ersten, die diese Art vonVersicherung in Deutschland angeboten hat.Gerade bei Berufsgruppen wie Lehrern stoßen die Angebote desUnternehmens auf hohe Nachfrage. Die Besonderheit der integriertenDienstunfähigkeitsklausel macht nämlich die Absicherung gerade fürLehrer attraktiv. Und das maximal versicherbare Endalter von Lehrernbeträgt seit dem 01. November 2017 65 Jahre. Zuvor konnte sich dieseBerufsgruppe bis zum 62. Lebensjahr versichern.Zudem profitieren Versicherungsmakler und kaufmännischeAngestellte sowie Bürokaufleute von einer besseren Einstufung ihrerBerufsgruppen. Versicherungsmakler zählen statt zuvor zu Berufsklasse3, nun zu Klasse 2+. Kaufmännische Angestellte und Bürokaufleutegehören nun nicht mehr Berufsklasse 2, sondern 2+ an. Durch dieverbesserte Einstufung werden die Beiträge für diese Berufsgruppenebenfalls günstiger.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.defacebook.com/diebayerische, xing.com/company/diebayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell