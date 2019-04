Bilanzpressekonferenz: R+V und Genossenschaftsbanken starten digitalen Versicherungsmanager mit Friendsurance

Wiesbaden (ots) -- Genossenschaftliche Werte als Wachstumsmotor: Innovativedigitale Produkte und Services bringen Mehrwert für Kunden- Zunehmende Unwetterschäden effizient bearbeitet- 2018: Gutes Jahresergebnis, Plus bei Beiträgen, Kunden undMitarbeitern, hohe Elementarschäden- 2019: Neue Produktkonzepte sorgen für weiteres WachstumDie R+V Versicherung baut das digitale Angebot für Kunden kräftigaus. Im Mai startet sie einen in Deutschland in dieser Form undFunktionalität einmaligen digitalen Versicherungsmanager. Kunden derVolksbanken und Raiffeisenbanken sehen dann alle ihreVersicherungsverträge, auch die von anderen Anbietern, bequem,einfach und jederzeit mobil in einer Anwendung. Die vomR+V-Kooperationspartner Friendsurance entwickelte Technik ermöglichtes zudem, den Nutzern Hinweise zu geben, wie sie ihre Absicherungverbessern und an die aktuelle Lebenssituation anpassen können. Dafüranalysiert die Software, die Zustimmung der Kunden vorausgesetzt, dieKontobewegungen im Onlinebanking.Der neue VR-Versicherungsmanager startet zunächst in sechsPilotbanken und wird dann sukzessive auf weitereGenossenschaftsbanken ausgeweitet. "Das ist ein Meilenstein inunserer Zusammenarbeit mit den Volksbanken und Raiffeisenbanken. Wirtransformieren damit unsere gemeinsamen Stärken in die digitale Welt:genossenschaftliche Digital Bancassurance", sagt Norbert Rollinger,Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG. "DerVR-Versicherungsmanager verbindet die Stärken dergenossenschaftlichen Beratung vor Ort mit dem Wunsch des Kunden nacheinfachen, schnellen und zunehmend digitalen Lösungen."Mit genossenschaftsorientierten Angeboten den Kunden im Fokus200.000 Neukunden haben sich im vergangenen Jahr für dengenossenschaftlichen Versicherer entschieden. 8,6 Millionen Kundenvertrauen damit heute der R+V. Insgesamt bietet dieGenossenschaftliche FinanzGruppe ein Potenzial von mehr als 30Millionen Kunden. Mit weiteren neuen Produkten und Services, die aufder Genossenschaftsidee basieren, stellt der Wiesbadener Versichererkonsequent das Kundeninteresse in den Mittelpunkt. Beispiele:- Cash-Back à la Raiffeisen: Bei der neuenVR-Mitglieder-PrivatPolice bilden die Mitglieder einerGenossenschaftsbank ein Kollektiv, dieMitgliederPlus-Gemeinschaft. Hat diese in einem Jahr einen gutenSchadenverlauf, erhält sie im Folgejahr bis zu zehn Prozent derin der jeweiligen Sparte eingezahlten Prämien zurück. Wenn derEinzelne keine oder nur geringe Schäden meldet, profitiert alsodie gesamte Versichertengemeinschaft.- Digitale GewerbePolice für Geschäfts- und Gewerbekunden: Dietraditionelle genossenschaftliche Kernzielgruppe erhält damiteinen passenden Rundum-Schutz, den der Bankberater online undauf Basis weniger Kundenbankdaten ganz leicht abschließen kann.Zum Basispaket gehören eine Betriebshaftpflicht, eineSachversicherung sowie Absicherung von Elektronik undMietkaution. Weitere Bausteine, etwa zum Schutz vorCyberrisiken, sind einfach zubuchbar.- Mit der neuen InsureBOX-App sind alle Einkäufe über 250 Euro,die Genobankkunden per EC- oder Kreditkarte tätigen, automatischmit einem Fünf-Tage-Sofortschutz von der R+V versichert - einattraktiver Mehrwert für digitalaffine Bankkunden.2018: Neuer Beitragsrekord, höherer HGB-Gewinn, niedrigeKostenquotenMit diesen und weiteren innovativen, digitalen Lösungen sichertdie R+V ihre Wachstums- und Finanzstärke, die sie auch im vergangenenJahr erneut unter Beweis stellte.Die R+V schloss das Geschäftsjahr 2018 nach der internationalenRechnungslegung IFRS wie erwartet mit einem soliden Konzerngewinn von448 Millionen Euro ab. Der Vorjahresgewinn in Höhe von 795 MillionenEuro basierte unter anderem auf steuerlichen Sondereffekten. DasKapitalanlageergebnis sank von 3,3 Milliarden Euro im Jahr zuvor auf1,2 Milliarden Euro. Nach der deutschen Rechnungslegung HGB erhöhtesich das Ergebnis der Konzernholding 2018 von 160 Millionen Eurodeutlich auf 300 Millionen Euro.Zum guten Jahresergebnis trug erneut bei, dass dieBeitragseinnahmen der R+V im Vergleich zum Markt überdurchschnittlichgewachsen sind. Sie stiegen konzernweit um 5,2 Prozent und erreichtenmit mehr als 16,1 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. AlleGeschäftsbereiche trugen hierzu bei.Basis für das gute Ergebnis der R+V ist und bleibt die engePartnerschaft in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken. "Unsere genossenschaftlichen Stärken und Potenzialewollen wir künftig noch konsequenter nutzen. Wir werden dazu mitunseren Genossenschaftspartnern weiter zusammenwachsen, um unserenKunden im Rahmen unserer Omnikanal-Strategie auch in der digitalenWelt optimalen Service zu bieten", betonte Rollinger im Rahmen derBilanzpressekonferenz.Die gute geschäftliche Entwicklung schlug sich auch in der Zahlder Mitarbeiter nieder: Zum 31.12.2018 beschäftigte die R+V Gruppe inDeutschland 15.615 Mitarbeiter, 274 mehr als im Vorjahr.Die Versicherungsleistungen beliefen sich insgesamt auf 14,2Milliarden Euro. Die R+V zählte 135.000 Elementarschäden, 19.000 mehrals im Vorjahr. Im Konzernsegment Schaden/Unfall schlug ein erhöhterElementarschadenaufwand insbesondere infolge zahlreicher Stürme mit257 Millionen Euro zu Buche, der damit um 18,5 Prozent über demVorjahr lag. Eine bundesweite, standortübergreifendeSchadenbearbeitung dient dazu, dass betroffenen Kunden auch beiregional erhöhtem Schadenaufkommen schnell die notwendige Hilfezukommt.Die Verwaltungskosten der R+V lagen auch 2018 weiterhin deutlichunter Branchenniveau: Leben/Pension: 1,2 (Vorjahr 1,2) Prozent,Kranken: 1,6 (Vorjahr 1,6) Prozent, Schaden/Unfall: 10,9 (Vorjahr11,0) Prozent.Mit 238 Prozent wies die R+V Gruppe auch per 31.12.2018 wiedereine hohe ökonomische Risikotragfähigkeit unter Solvency II auf. SeitJahren zählt sie zu den finanzstärksten deutschenVersicherungsunternehmen.2019: Guter Jahresauftakt legt Grundstein für weiteres WachstumIn das Jahr 2019 ist der Wiesbadener Versicherer gut gestartet.Das Beitragsvolumen lag im ersten Quartal 2019 mit 4,9 MilliardenEuro auf dem Niveau des Vorjahres. Für das Gesamtjahr peilt die R+Vein erneutes marktüberdurchschnittliches Wachstum an. Ein wichtigerWachstumstreiber war in den ersten drei Monaten des Jahres dieSchaden-/Unfallversicherung und hier insbesondere dieKfz-Versicherung, die unterm Strich 40.000 neue Kfz-Verträgehinzugewonnen hat.In der Lebensversicherung sind die laufenden Neubeiträge gegenüberdem Vorjahresquartal weiter stark um 12,3 Prozent auf 222 MillionenEuro gestiegen. Im aktuellen Geschäftsjahr erwartet die R+V weitereWachstumsimpulse: Dafür richtet der Versicherer seine Produktpalettekonsequent auf das Privatkundengeschäft der Volksbanken undRaiffeisenbanken sowie die betriebliche Altersversorgung aus. Mit demEinstieg in das Presseversorgungswerk ist die R+V an allenwesentlichen Versorgungswerken beteiligt und damit im Markthervorragend positioniert. Großes Potenzial bietet neben derbetrieblichen Altersversorgung auch die betrieblicheKrankenversorgung.Die Unwetterserie des Jahres 2018 hat sich auch in den erstenMonaten dieses Jahres fortgesetzt: Allein die zwei großen SturmtiefsBennet und Eberhard haben bei der R+V bisher zu rund 25.000Schadenmeldungen mit einem Schadenvolumen von über 38 Millionen Eurogeführt.Ausführliche Informationen zur Umsatzentwicklung der R+V Gruppe imJahr 2018:https://www.ruv.de/presse/pressemitteilungen/20190208-ruv-umsatz-2018Weitere Informationen, Videos und Fotos zurR+V-Bilanzpressekonferenz 2019:https://www.ruv.de/presse/pressemitteilungen