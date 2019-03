Bilanzpressekonferenz 2019: Deutsche Leasing Gruppe mit stabiler Entwicklung

Finanztrends Video zu



Bad Homburg (ots) -- Neugeschäft steigt auf 9,2 Milliarden Euro- Zuwächse im inländischen Mittelstands- und Sparkassengeschäftsowie im Ausland- Wirtschaftliches Ergebnis erreicht 159 Millionen Euro- Ausschüttung an Gesellschafter erhöhtDie Deutsche Leasing Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2017/18(Stichtag 30.09.2018) ihr Neugeschäft weiter ausbauen (9,2 MilliardenEuro; Vorjahr: 8,9 Milliarden Euro). Zur positivenNeugeschäftsentwicklung trugen insbesondere das Mittelstands- undSparkassengeschäft im Inland und die Begleitung deutscherIndustrieunternehmen sowie Sparkassen- und Landesbankkunden in 22Ländern außerhalb Deutschlands bei.Der Bilanzgewinn der Deutsche Leasing Gruppe wuchs um 7 Prozentauf 77 Millionen Euro. Das Wirtschaftliche Ergebnis stieg um 4Prozent auf 159 Millionen Euro. Der Substanzwert nahm um 2 Prozentauf knapp 2 Milliarden Euro zu. Das Eigenkapital inklusive derVorsorgereserven nach §§ 340f und 340g HGB erhöhte sich von 1,2Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,3 Milliarden Euro.Die Ausschüttung an die Gesellschafter wurde um 5 Millionen Euroauf 40 Millionen Euro erhöht.Auch die DAL Deutsche Anlagen-Leasing konnte erneut einerfolgreiches Geschäftsjahr verzeichnen und ihren Ertrag sowie ihrBetriebsergebnis steigern. Die DAL Bautec, ein Spezialist fürConsulting- und Baumanagement-Dienstleistungen für gewerbliche- undsparkasseneigene Immobilien, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahrihr bisher bestes Ergebnis.Die mehrheitlich 2016 übernommene Deutsche Factoring Bank (DFB)erzielte ein deutliches Plus und steigerte ihren Factoringumsatz zumStichtag 31.12.2018 um 8,1 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro. DasImport- und Exportfactoring, das rund ein Viertel des Gesamtumsatzesausmacht, gewinnt weiter an Bedeutung.Die S-Kreditpartner (SKP), ein Joint Venture der Deutschen Leasingmit der Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse im Auto- undKonsumenten-kreditgeschäft, steigerte ihr Kreditvolumen zum Endeihres Geschäftsjahres (Stichtag 31.12.2018) um 21 Prozent auf 7Milliarden Euro und verzeichnete damit das bisher stärkste Wachstumseit Gründung im Jahr 2011."In einem konjunkturstarken Jahr haben wir unsere Marktpositionausgebaut und unsere Substanz deutlich gestärkt", sagte KaiOstermann, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Leasing Gruppe, auf derBilanzpressekonferenz des Unternehmens in Bad Homburg. "Dies schafftuns die notwendigen finanziellen Spielräume, in die technologischeWeiterentwicklung zu investieren und die Digitalisierung unseresProduktangebots wie zum Beispiel nutzungsabhängigeFinanzierungsmodelle voranzutreiben."AusblickIn das neue Geschäftsjahr ist die Deutsche Leasing im In- undAusland gut gestartet. Das internationale Geschäft konnte im erstenQuartal zweistellige Zuwächse verzeichnen. "Dieser zufriedenstellendeStart ins neue Geschäftsjahr ist umso wichtiger, da wir davonausgehen müssen, dass sich die Konjunktur im weiteren Jahresverlaufweltweit abschwächt und die politischen Unsicherheiten zunehmen", soOstermann.Innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe möchte die Deutsche Leasingihre Rolle im Geschäfts- und Gewerbekundensegment weiter ausbauen undfür die Sparkassen in diesem Segment ein ganzheitliches und digitalesProduktportfolio weiterentwickeln.Pressekontakt:Katrin KrausePressesprecherinTelefon +49 6172 88-1170Telefax +49 6172 88-1178katrin.krause@deutsche-leasing.comOriginal-Content von: Deutsche Leasing AG, übermittelt durch news aktuell