Bilanzkreispooling neu gedacht! Neu: Mit Deckelung der Ausgleichenergiepreise / Der Gas-Union Pool bietet viele richtungsweisende Vorteile für die Poolteilnehmer (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Gas-Union geht mit neuem Poolmodell an den MarktDer neue "Pool" von Gas-Union ist auf die Interessen der kleineren und mittlerenEnergieversorger zugeschnitten. Die drei wichtigsten Merkmale für dieBilanzkreiskooperation sind:1. Mehr Sicherheit durch Deckelung der Ausgleichsenergiepreise.2. Zusätzliches Einsparpotenzial bei Konvertierungs-, Flexibilitäts- undAusgleichsenergiekosten.3. Zeitnahe und einfache Abrechnung sowie die Ausschüttung dererwirtschafteten Überschüsse am Jahresende."Mit dem neuen Gas-Union-Pool wollen wir sicherstellen, dass die Vorteile ausder Poolkooperation tatsächlich bei den kleinen und mittleren Energieversorgernankommen", meint Dr. Malerius, Geschäftsführer der Gas-Union.Neu für die Poolteilnehmer ist die mit der Bilanzkreiskooperation verbundenePlanungssicherheit der einzelnen Teilnehmer. Unerwartete Ausgleichsenergiepreisewerden vermieden. Für die Teilnehmer ergibt sich daraus eine verbesserteSteuerung ihrer Ergebnisse. Gleichzeitig ermöglicht das neu entwickelteAbrechnungsmodell eine zeitnahe, einfache Abrechnung. Das wirkt sich insgesamtpositiv auf die Liquiditätsplanung der Poolteilnehmer aus.Überschüsse, die im Gas-Union-Pool entstehen, werden an die Poolteilnehmer zumJahres-ende ausgeschüttet. Basis für die konkrete Zuordnung ist die anteiligeAllokationsmenge des Einzelnen am Gesamtpool.Gas-Union möchte die Energieversorger bei ihrem Energiemanagement unterstützen.Deshalb gibt es keine Zugangsschranken zum Gas-Union-Pool. So ist der Ein- aberauch der Austritt aus dem Pool monatlich möglich. Dr. Malerius: "DieEnergieversorger sollen den Gas-Union-Pool einfach und schnell ohne Risikonutzen können. Es gibt keine Grundgebühren, so dass auch Unternehmen, die denGas-Union-Pool zunächst für eine gewisse Zeit testen wollen, hier keineNachteile befürchten müssen."Mit dem neuen Gas-Union Pool lassen sich nachhaltig die Kosten senken. Mit derÄnderung der Ausgleichsenergiepreisermittlung sind die Risiken aus derBilanzierung deutlich gesunken. Preisspitzen werden durch den Pool geglättet.Mit dem reformierten Pool können Stadtwerke das Energiemanagement noch sichererund einfacher machen.Insgesamt schafft das neue Poolkonzept von Gas-Union für die kleinen undmittleren Energieversorger mehr Planungssicherheit.Gas-Union ist seit über 55 Jahren ein verlässlicher Partner für Stadtwerke undIndustriebetriebe. Das Portfolio reicht vom klassischen Verkauf bis zuDienstleistungen für das Energiemanagement und Handel. Beim Bilanzkreispoolinggehört Gas-Union zu den erfolgreichsten Unternehmen auf dem deutschenEnergiemarkt. (www.gas-union.de)Pressekontakt:Michael GüldenLeiter Marketing und ÖffentlichkeitsarbeitGas-Union GmbHguelden@gas-union.deTel. 069 3003 256Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/81106/4486664OTS: Gas-Union GmbHOriginal-Content von: Gas-Union GmbH, übermittelt durch news aktuell