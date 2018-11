Bilanz ziehen - Kulturgutschutz seit Anna Amalia / Bundesamt wirbt für systematische Vorbereitung auf Krisen

Leipzig/Bonn (ots) -Sperrfrist: 08.11.2018 12:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sind die Kulturgut bewahrenden Einrichtungen aktuell gut vorbereitet,um die ihnen anvertrauten Schätze zu beschützen? Mit dieser Fragebeschäftigen sich heute am Donnerstag, 8. November, in LeipzigVertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen, die in denvergangenen Jahren mit Katastrophen konfrontiert waren - dasElbhochwasser in Dresden 2002, der Brand der Anna Amalia Bibliothek2004 in Weimar oder der Einsturz des Stadtarchivs in Köln 2009. Sieberichten während des Podiumsgesprächs "Bilanz ziehen -Kulturgutschutz seit Anna Amalia" darüber, wie sie die dramatischenEreignisse bewältigt haben. Thema der Bilanz ist aber auch, welcheKonsequenzen aus diesen Erfahrungen gezogen wurden, was derKulturgutschutz in Deutschland von den Erkenntnissen lernen konnteund wie er sich im letzten Jahrzehnt weiterentwickelt hat.Initiativen kommen häufig "von unten"Zwei Erkenntnisse haben sich dabei herauskristallisiert: Zum einenist es unter den Gesprächsteilnehmern unbestritten, dass ohneadäquaten Kulturgutschutz unersetzliche Verluste für unsere Kulturund Identität drohen. Das haben die verschiedenen Unglücke inDresden, Weimar und Köln gezeigt. Erst vor zwei Monaten zerstörte einBrand viele Exponate des Nationalmuseums in Rio für immer. Eineweitere gemeinsame Erfahrung ist, dass es seit den katastrophalenEreignissen zahlreiche positive Entwicklungen gegeben hat: Zugängefür die Feuerwehr wurden verbreitert und Ausrüstung wie Gummistiefel,Taschenlampen, Funkgeräte und Plastikabdeckungen beschafft. Insgesamtist der Stellenwert für die Sicherheitsarbeit in Kultureinrichtungengestiegen, bilanziert das Podium. Diese Maßnahmen waren und sindjedoch größtenteils als "Bottom-up-Initiative" durch die Betroffenenund Verantwortlichen selbst initiiert und getragen. Ein Beispieldafür sind die Notfallverbünde, die sich seit den genanntenKatastrophen gegründet haben.Die katastrophalen Ereignisse in Weimar und Dresden waren zudemAusgangspunkt zur Entwicklung des SiLK - SicherheitsLeitfadensKulturgut, der Sammlungseinrichtungen bei der Evaluation undOptimierung ihres Sicherheitsstandards unterstützt und damit einenwichtigen Beitrag zum nachhaltigen Schutz unserer Kulturgüterleistet.Von Erfolgen der allgemeinen Gefahrenabwehr lernenAn dieser Stelle setzt der Vorschlag des Bundesamtes fürBevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) an, systematischeRisikoanalysen für den Kulturbereich zu etablieren, wie sie inanderen Bereichen der Gefahrenabwehr mittlerweile Standard sind. "Wirmöchten die Kultureinrichtungen ermutigen, ihre vorbeugendenMaßnahmen zur Gefahrenabwehr zu systematisieren, sich mit denGefahrenabwehrbehörden vor Ort zu vernetzen und gemeinsame Übungenabzuhalten", sagt BBK-Präsident Christoph Unger bei der Eröffnungüber das Ziel der Veranstaltung.Der kanadische Experte Robert Waller arbeitet seit den 1990erJahren zu dem Thema und teilt während eines ganztägigen Workshopswährend der Tagung seine Erfahrungen mit den Teilnehmenden."Im Bereich der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung, densogenannten Kritischen Infrastrukturen, wird das systematischeRisiko- und Krisenmanagement schon seit Jahren erfolgreichpraktiziert. Die vielen kleinen und großen Erfolge der Methode imBereich der Kritischen Infrastrukturen machen es sehr wahrscheinlich,dass eine Übertragung der Methoden auf die Gefahrenabwehr imKulturbereich ganz erhebliche Vorteile bringen würde", sagt ChristophUnger.Hintergrund: Bundesangelegenheit KulturgutschutzDie Zuständigkeit für kulturelle Angelegenheiten liegt gemäß demGrundgesetz bei den Ländern. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe hat als Zivilschutzbehörde die Zuständigkeit fürdie Umsetzung der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut beibewaffneten Konflikten.Bewaffnete Konflikte, also Kriege, sind zwar sehrunwahrscheinlich, die Haager Konvention schreibt jedoch fest, dassvorbereitende Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut schon inFriedenszeiten zu treffen sind. Mit diesem Auftrag richtet sich dasBBK mit regelmäßigen Veranstaltungen an die Länder. Ziel ist es,dafür zu sensibilisieren, dass vorbereitende Maßnahmen zum Schutz vonKulturgut getroffen werden müssen.Das Podiumsgespräch ist Teil der 5. Internationalen Tagung"Kultur!Gut!Schützen!" für Sicherheit und Katastrophenschutz fürMuseen, Archive und Bibliotheken in Leipzig. Sie wird gemeinsamveranstaltet vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfe und SiLK - Sicherheitsleitfaden Kulturgut.Teilnehmende des Podiums sind:Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz undKatastrophenhilfeAndreas Rümpel, Leitender Stadtdirektor und Amtsleiter Brand- undKatastrophenschutzamt DresdenDr. Bernhard Post, Leiter Landesarchiv Thüringen, WeimarDr. Ulrich Fischer, Stv. Leiter Historisches Archiv der Stadt KölnProf. Mario Glauert, Leiter der Abt. 