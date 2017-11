Bilanz der Treibhausgasemissionen im Bereich der Landnutzung hat sich von 2010 bis 2015 verschlechtert

Wiesbaden (ots) - Der Bereich der Landnutzung,Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft hat zwar auch 2015 mehrTreibhausgase von der Umwelt aufgenommen als an die Umwelt abgegeben.Allerdings hat sich diese Bilanz seit 2010 verschlechtert. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der derzeit in Bonnstattfindenden Weltklimakonferenz mitteilt, betrug die Differenzzwischen Aufnahme und Abgabe (Nettoemissionen) im Jahr 2015 rund -14,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. 2010 hatte dieser Wert nochbei - 16,4 Millionen Tonnen gelegen.Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft haben einenerheblichen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen Deutschlands.Durch die Art und Weise, wie wir Land nutzen, beeinflussen wirwesentlich den Kohlenstoff- und Stickstoffhaushalt unserer Wälder,Äcker, Grünländer, Feuchtgebiete und Siedlungsflächen und somit derenEmissionsverhalten. Die Pflanzen und Böden dieserLandnutzungskategorien können dabei Quelle für den Ausstoß vonTreibhausgasen sein, sie können aber auch schädliche Treibhausgaseaus der Luft aufnehmen. Die Kohlenstoffspeicherkapazitäten derpflanzlichen Biomasse und der Böden sind enorm, jedoch nur beinachhaltiger Bewirtschaftung beziehungsweise in naturnahem Zustand.Dadurch ist die Landnutzung eine wichtige Regelgröße im Kampf gegenden Klimawandel. Die Emissionen aus dem Landnutzungssektor werden imRahmen des UN-Klimarahmenabkommens (UNFCCC), des Kyoto-Protokolls unddiverser EU-Verordnungen inventarisiert und überwacht.Insbesondere in der Landnutzungskategorie Wald mit seiner gesamtenWaldbiomasse sowie den Waldböden wurden auch 2015 mehr Treibhausgaseaus der Umwelt aufgenommen als an diese abgegeben (- 57,8 MillionenTonnen). Vor allem bei den landwirtschaftlich genutzten Flächen derKategorien Acker- und Grünland (+ 37,6 Millionen Tonnen) und derKategorie Siedlungen (+ 3,5 Millionen Tonnen) ist die Bilanzumgekehrt. Während bei Wald und landwirtschaftlichen Flächen dieNettoemissionen über die Jahre relativ konstant waren, hat sichinsbesondere bei Siedlungen die Situation verschlechtert. Getriebenwird dieser Trend durch Umwidmung von Acker- und Grünlandflächensowie Wald zu Siedlungszwecken.Die Emissionsbilanzen im Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderungund Forstwirtschaft werden jährlich vom Thünen-Institut mithilfe vonDaten des Statistischen Bundesamts berechnet und sind Teil derKlimaschutzberichterstattung. Auf internationaler Ebene hat dieUnited Nations Economic Commission for Europe (UNECE) einIndikatorenset mit Bezug zum Klimawandel entwickelt. Die Emissionenaus der Landnutzung werden im Indikator Nummer 11 des Indikatorensetsabgebildet. In Deutschland sind für insgesamt 17 der 39 IndikatorenDaten verfügbar. Das Indikatorenset zielt darauf ab, durchinternational vergleichbare Indikatoren die Ursachen, Folgen undAnpassungsmöglichkeiten des Klimawandels möglichst umfassend zubeleuchten und zu messen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Martin Freier, Telefon: +49 (0) 611 / 75 8644,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell