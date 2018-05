Bilanz der Kunststofferzeuger in Deutschland für 2017 - Wachstum bei Produktion, Umsatz und Beschäftigung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Starke Nachfrage aus dem In- und Ausland sowie Rekordzahlen beiBeschäftigung, Produktion und Umsatz - so lässt sich daszurückliegende Jahr für die Kunststofferzeuger in Deutschlandzusammenfassen. Die Unternehmen verspürten Rückenwind dank deranhaltend guten Weltkonjunktur und profitierten vom Wachstum derIndustrieproduktion.Nach den Zahlen, die Dr. Josef Ertl, der scheidende Vorsitzendevon PlasticsEurope Deutschland e.V. jetzt der Presse vorstellte,legte die Erzeugung von Kunststoff in Deutschland 2017 um knapp vierProzent auf 19,9 Millionen Tonnen zu. Der Umsatz derKunststofferzeuger stieg im gleichen Zeitraum um 12,1 Prozent auf27,1 Mrd. Euro. Auch die Zahl der Beschäftigten stieg kräftig: Ende2017 waren in der Kunststofferzeugung 52.260 Menschen beschäftigt,ein Zuwachs von vier Prozent.Der Export von Kunststoff verzeichnete 2017 gegenüber dem Vorjahrin der Menge ein Plus von drei Prozent auf nun 13,6 Millionen Tonnenbeziehungsweise im Wert um 10,1 Prozent auf jetzt 25,9 Mrd. Euro.Nach Deutschland importiert wurden zehn Millionen Tonnen Kunststoffim Wert von 16,7 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 3,1 Prozent in der Mengeund 10,1 Prozent im Wert.Dr. Ertl ging in seinem Statement vor der Presse auch auf die inder Öffentlichkeit zunehmend kritisch geführte Debatte zuKunststoffverpackungen ein. Er verwies darauf, dass dieseVerpackungen einen unverzichtbaren Beitrag leisten, die Versorgungder Verbraucherinnen und Verbraucher mit Waren sicherzustellen. Weilsie dabei mit geringem Aufwand sehr viel leisten, seien sie einEckpfeiler der Ressourceneffizienz. Dies umso mehr, da derökologische Fußabdruck einer Verpackung deutlich geringer ausfälltals der des verpackten Produktes selbst. Verdirbt die Ware oder nimmtsie Schaden, weil an Verpackung gespart werde, so ist derökologische, ökonomische und soziale Schaden ungleich größer, so Dr.Ertl.In Sachen Kreislaufwirtschaft und EU-Kunststoffstrategie begrüßteDr. Ertl die jüngsten Vorschläge der Europäischen Kommissionausdrücklich. Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit seien schonheute zentrale Themen für die Kunststoffindustrie. Kunststoff schonewertvolle Ressourcen, spare Energie und senke den Ausstoß vonTreibhausgasen, etwa als Werkstoff zur Nutzung regenerativer Energie.Gerade im Hinblick auf globale Megatrends wie Verstädterung,Globalisierung und demografischer Wandel seien, so Dr. Ertl,Kunststoffprodukte und -anwendungen eine Lösung mit und für dieZukunft.Der Idee einer Steuer auf Kunststoff erteilte Dr. Ertl eine klareAbsage.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell