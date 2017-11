Bilanz IKEA Deutschland Geschäftsjahr 2017 (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA Deutschland: stabiles Wachstum im Geschäftsjahr 2017Investition in Service und Mitarbeiter zahlt sich ausIKEA Deutschland schloss das Geschäftsjahr 2017 (1. September 2016bis 31. August 2017) mit einem Umsatz von 4,867 Milliarden Euro ab,was einen Zuwachs von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.Zu diesem Wachstum beigetragen haben auch drei neueEinrichtungshäuser in Wuppertal (September 2016), Wetzlar (Mai 2017)und Magdeburg (August 2017). Damit gibt es jetzt 53Einrichtungshäuser in Deutschland, mehr als in jedem anderen IKEALand. Zum Ende des Geschäftsjahres arbeiteten 18.299 Menschen beiIKEA Deutschland und damit 432 mehr als im Vorjahr. Durchschnittlichgaben die deutschen IKEA Kunden mit 92 Euro je Einkauf etwas mehr ausals im Vorjahr. Einen deutlichen Zuwachs konnte der Online-Umsatzverzeichnen: Er wuchs um 30,7 Prozent auf 304 Millionen Euro. IKEAFood konnte um 4,1 Prozent auf einen Umsatz von 230,5 Millionenzulegen.Der schwedische Möbelhändler investierte im vergangenenGeschäftsjahr erneut in die Senkung der Preise. Auch Service- undFinanzierungsangebote wurden weiter ausgebaut: AlleEinrichtungshäuser verfügen inzwischen über Click&Collect, dieBeratungskompetenz der Mitarbeiter bei der Küchenplanung wurde ebensoausgebaut wie die virtuellen Zusatzmöglichkeiten zum IKEA Katalog.Die Einführung der IKEA Kreditkarte gemeinsam mit der IKANO Bank undVISA ist ein weiteres Element, den Kunden ein bequemes Einkaufen zuermöglichen.Auf dem Weg zum führenden Multichannel-HändlerIKEA Deutschland arbeitete weiter konsequent an der Umsetzungseiner Multichannel-Strategie, um den Kunden ein nahtlosesEinkaufserlebnis zu bieten, das immer weniger zwischen online undoffline unterscheidet. Seine Stärke sieht IKEA vor allem in derKombination aus stationärem Einrichtungshaus und digitalenEinkaufskanälen. Dieses Zusammenspiel bietet den Kunden sowohlInspiration, Einkaufserlebnis als auch weitreichende Serviceangebote- gerade im Möbelhandel ein wichtiges Kaufargument.Der IKEA KonzernWeltweit erwirtschaftete der IKEA Konzerns mit 355Einrichtungshäusern in 29 Ländern 34,1 Milliarden Euro. Dies bedeutetein Plus von 3,5 Prozent (währungsbereinigt um 3,8 %). DieGesamteinnahmen des IKEA Konzerns beliefen sich auf 36,3 MilliardenEuro. Der Jahresüberschuss betrug 2,5 Milliarden Euro. Der effektiveErtragssteuersatz betrug 24,9 Prozent. Damit wurde weltweit eineGesamtsumme von 0,8 Milliarden Euro an Ertragssteuern gezahlt.Einschließlich anderer Steuern und Abgaben führte dies zu einergesamten steuerlichen Belastung von 1,3 Milliarden Euro.Ergänzende Informationen und Datenmaterial zum Abschluss desGeschäftsjahres von IKEA Deutschland als auch des IKEA Konzernsfinden Sie auf unserem Blog:IKEA Deutschland:http://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2017/deutsche-bilanzIKEA Konzern:http://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2017/jahresbericht-globalPressekontakt:Sabine NoldCommunication ManagerIKEA Deutschland GmbH & Co. KGTel.: +49(0)6122-585-4475E-Mail:sabine.nold@ikea.comIsolde Debus-SpangenbergPublic Relations ManagerIKEA Deutschland GmbH & Co. KGTel.: +49(0)6122-585-4482E-Mail:isolde.debus-spangenberg@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell