Bilanz-Horror / Kommentar zur Deutschen Bank von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Bank hat ein Milliardenergebnis eingefahren,allerdings wieder einmal mit negativem Vorzeichen. Zum fünften Mal in Folge wirdden Aktionären ein Fehlbetrag zugerechnet, diesmal von nicht weniger als 5,7Mrd. Euro. Überhaupt kommen Bilanzhorror-Fans bei Lektüre des Zahlenwerks aufihre Kosten, etwa beim Blick auf die Aufwandsquote von 120% und dieEigenkapitalrendite von minus 12,6% im Schlussquartal - oder dieschwindelerregende Summe von 15 Mrd. Euro, die das Haus seinen Aktionären seit2015 an Verlusten beschert hat. Anteilseigner, die dem Titel dennoch seither dieStange gehalten haben, werden es auch verkraften, sollten sie für 2019 abermalsmit der Minidividende abgespeist werden, während Hunderte vonDeutsche-Bank-Angestellten jeweils mehr als 1 Mill. Euro kassieren. Alles beimAlten in der Deutschen Bank? Nicht ganz.Dagegen spricht schon der Kurssprung, der den Wert, seit dem Investorentag imDezember ohnehin im Aufwärtstrend, am Donnerstag an die Spitze des Dax 30katapultierte. Die Investoren honorieren damit, dass das Management den Umbaudes Konzerns nicht nur angepackt, sondern dabei zumindest bislang auch mehr oderweniger alle Ziele eingehalten hat. Vor allem flößt ihnen Hoffnung ein, dass dieErträge des Konzerns im Schlussquartal nicht so stark gefallen sind wieerwartet, weil der Handel mit Festverzinslichen dank freundlicher Märkte undeines strammen Basiseffekts 31% mehr Ertrag eingespielt hat als vor Jahresfrist- auch wenn die Steigerungsraten bei US-Wettbewerbern zum Teil doppelt so hochausgefallen sind.Die Restrukturierung bleibt indes ein Ritt auf der Rasierklinge. Dass etwa derim Sommer beschlossene Rückzug aus dem Aktienhandel an anderen Bereichen nichtspurlos vorübergeht, zeigen Ertragsrückgänge im Aktienemissions-, imBeratungsgeschäft sowie im Segment Wertpapierdienste. Die Ergebnislage bleibtohnehin prekär: Die Unternehmensbank, Vorzeigeobjekt der strategischenPlanungen, und das Privatkundengeschäft sind im Schlussquartal infolge höhererKosten in die Verlustzone gedreht, die Investmentbank schrieb weiter roteZahlen.Der Vorstand um Christian Sewing schafft es inzwischen gleichwohl, die Anlegerbei Laune und die Aktionäre kurzzuhalten. Dies ist keine geringeManagement-Leistung. Ob die Bank es deshalb schafft, derart nach vorn zu kommen,wie es ihre Strategie für Ende 2022 vorsieht, steht noch dahin. Vertrauen imMarkt ist dafür zwingende, aber nicht hinreichende Voraussetzung.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4507253OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell