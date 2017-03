Bilanz nach 60 Jahren Römische Verträge: EU-Staaten weltweit auf Spitzenplätzen bei Wohlstand und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit

Frankfurt am Main (ots) -- EU ist die politisch und wirtschaftlich erfolgreichsteGemeinschaft von Nationalstaaten in der europäischen Geschichte- Sicherung des Friedens in Europa und "Friedensdividende" inMilliardenhöhe- Nur wenige Staaten auf der Welt haben sich so erfolgreichentwickelt wie die Länder der EU- Nutzen der europäischen Einigung geht weit über die Kostenhinaus: EU bietet persönliche Freiheit und ihren Bürgern imAlltag viele Vorteile, z.B. bei der Vielfalt verfügbarerProdukte oder der Stärkung der VerbraucherrechteMit der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957wurde der Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt. 60Jahre später hat sie nicht nur mit den Folgen der Wirtschaftskriseund der Bewältigung der Flüchtlingsmigration zu kämpfen, sondern auchmit kritischen Stimmen seitens der Bevölkerung. Der hohe Wert dereuropäischen Einigung und der Nutzen der EU für ihre Bürger und ihreVolkswirtschaften sind in den vergangenen Jahren zunehmend inVergessenheit geraten. Dennoch ist die EU die politisch undwirtschaftlich erfolgreichste Gemeinschaft von Nationalstaaten in derGeschichte, wie eine aktuelle Analyse von KfW Research belegtAls größte Errungenschaft der EU ist gilt die Sicherung desFriedens zwischen den Mitgliedsstaaten. Um die daraus erwachsene"Friedensdividende" annähernd zu ermitteln, hat KfW Researchabgeschätzt, um wie viel höher die Rüstungsausgaben der EU-Staatenliegen könnten, wenn sie sich weiterhin gegenseitig als politischeund militärische Rivalen betrachten würden. Vergleicht man die Länderder EU mit Ländern, die sich militärisch bedroht fühlen oder inKriege verwickelt sind wie Russland oder Israel, so liegen dieeingesparten Militärausgaben für alle EU-Staaten zusammen bei bis zu516 Mrd. EUR pro Jahr, allein für Deutschland bei 116 Mrd. EURjährlich.Als zweitgrößter Binnenmarkt der Welt ist die EU wirtschaftlich sobedeutend geworden wie die USA. 2015 hat sie 17 % des weltweitenBruttoinlandsprodukts erwirtschaftet und einen Anteil von 33 % amWelthandel erbracht. Seit 1957 hat sich das reale BIP pro Kopf dersechs Gründerländer mehr als verdreifacht. Die später beigetretenenMitgliedsstaaten erleben einen dynamischen Aufholprozess. In denBereichen Einkommensgleichheit, Bildung und Lebenserwartung ist dieEU weltweit unter den Spitzenreitern.Der Europäische Binnenmarkt sichert seinen Mitgliedsländernverlässliche Absatzbedingungen. Durch den Wegfall von Zöllen undanderen Hemmnissen ist der Anteil der Warenexporte am BIP weitausstärker gestiegen als etwa in den USA oder Japan. Die EU-Länderliefern durchschnittlich zwei Drittel ihrer Ausfuhren in einPartnerland der Union. Die engen Handelsverflechtungen können sieschützen, wenn in anderen Weltregionen Protektionismus aufkeimt. VomFreihandel profitieren die europäischen Verbraucher in besonderemMaße. Denn der intensive Wettbewerb führt zu einer größerenProduktvielfalt, hohen Standards und sinkenden Preisen.Die EU trägt zudem zur Stabilisierung und Entwicklung in ihrenMitgliedsländern bei. Ohne die wirtschaftliche Zusammenarbeit und dasSolidarprinzip in der EU hätte die Finanzkrise noch weitgravierendere Folgen gehabt. Über den EU-Haushalt erhaltenstrukturschwache Regionen beträchtliche Finanzhilfen. Nicht zuletztgewährt die Union ihren Bürgern größtmögliche Freiheitenbeispielsweise durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ferner stärkt siedie Rechte von Verbrauchern und übernimmt Aufgaben, die Einzelstaatennicht zufriedenstellend lösen können, z.B. im Klimaschutz oder beider Vermeidung von Steuerflucht.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt: "Familie,Freunde, Sport und Urlaub - das alles kostet Geld und Zeit. Undtrotzdem ist es das wert. Das gilt auch für die europäischeIntegration. Ihr Nutzen geht weit über die Kosten hinaus. Deshalbmöchte ich die europäische Integration nicht missen. Damit dieErfolgsgeschichte Europas weitergehen kann, muss die EU fit für dieZukunft gemacht werden. Dafür braucht sie mehr Investitionen undInnovationen, eine bessere Bildung und Teilhabe all ihrer Bürger amwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben, solide und flexibleFinanzen auf allen staatlichen Ebenen bis nach Brüssel, sowieReformen in der Finanz-, Sozial- und Umweltpolitik. Diese Ziele kanndie EU nur gemeinschaftlich erreichen. Daher muss sie in Zukunft denBürgern ihren Nutzen verstärkt vermitteln, und die konstruktiveMitarbeit der Mitgliedsstaaten entschieden einfordern. Optionen dafürliegen auf dem Tisch."Die Analyse von KfW-Research "Was hat uns die EU gebracht? - eineBilanz aus 60 Jahren europäischer Integration" steht unterwww.kfw.de/fokus zur Verfügung.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM) Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell