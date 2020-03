Bilanz 2019: Strategie 2025 beschert BearingPoint starkes Plus bei Umsatz und Bookings (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Erhebliches Wachstum der Bookings deutet auf ein erfolgreichesJahr 2020 hin- Deutschland mit 314 Millionen Euro Umsatz und 411 MillionenBookings größter BearingPoint-Markt- Start der Umsetzung der Strategie 2025 mit drei ehrgeizigenZielenDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat im Gesamtjahr 2019einen Rekordumsatz von 780 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einem Anstiegvon sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt führte BearingPoint 2019Projekte für Kunden in über 70 Ländern durch. Die Bookings für 2019 beliefensich auf 949 Millionen Euro - ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Die im vergangenen Jahr eingeführte "Strategie 2025" schuf dabei die Grundlagefür ein nachhaltiges Wachstum. Das zeigt sich auch an den steigendenMitarbeiterzahlen: Um das Wachstum zu unterstützen, hat BearingPoint imvergangenen Jahr 1.400 neue Mitarbeiter eingestellt.Deutschland größter BearingPoint-MarktDeutschland war mit 314 Millionen Euro Umsatz (plus vier Prozent) auch 2019 dergrößte Markt für BearingPoint. Der Auftragseingang deutet daraufhin, dass diesauch 2020 der Fall sein wird: Der deutsche Geschäftsbereich verfügt mit 411Millionen Euro Bookings (plus 14 Prozent) über ein sehr gut gefülltesAuftragsbuch für das laufende Geschäftsjahr. Mit über 1.000 Projekten bei 360Kunden hat Deutschland zudem eine neue Bestmarke bei der Anzahl derKundenprojekte aufgestellt.BearingPoint-Deutschlandchefin Iris Grewe: "In 2019 haben wir einen neuenMeilenstein im Bereich der Kundenprojekte erreicht. Dabei ist besondershervorzuheben, dass unsere zehn größten Kunden aus sieben unterschiedlichenIndustriesegmenten kommen. Eine so vielfältige Aufstellung hatten wir noch nieund darauf können wir stolz sein. Dies motiviert uns zusätzlich zu den gutgefüllten Auftragsbüchern, und wir sehen einem weiteren erfolgreichenGeschäftsjahr 2020 entgegen."BearingPoint erhielt auch 2019 wieder zahlreiche Auszeichnungen für seineLeistungen. So gewann das Unternehmen bereits zum vierten Mal in Folge den "Bestof Consulting"-Award der WirtschaftsWoche und des Bundesverbands DeutscherUnternehmensberater (BDU). Diesmal erhielt BearingPoint die begehrteAuszeichnung für ein Blockchain-Projekt mit der KfW Entwicklungsbank sowie fürein Transformationsprojekt mit Vodafone. Im Bereich Innovation erhieltBearingPoint von Volkswagen den Preis als Top Innovator und vom Focus Magazinwurde BearingPoint als innovativstes Unternehmen 2019 unter den Beratungenausgezeichnet. Das F.A.Z.-Institut hat BearingPoint zudem in einer gemeinsam mitdem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführtenAnalyse als "Deutschlands beste Berater" in der Kategorie Unternehmensberatergewertet und von Business Punk wurde BearingPoint als Top Company für digitaleTalente ausgewählt.Strategisches Wachstum und Innovationen als ErfolgstreiberAnfang 2019 etablierte BearingPoint firmenweit Business Services als separateGeschäftseinheit. Diese bietet IP-gesteuerte digitale Dienstleistungen undManaged Services über Software-as-a-Service (SaaS) hinaus. Das Unternehmenbeschleunigte auch das Wachstum seines Softwaregeschäfts durch die weitereVertikalisierung der beiden Produktlinien "BearingPoint Beyond" und"BearingPoint RegTech". BearingPoint Beyond ist ein Lösungsanbieter für digitalePlattformen und unterstützt Unternehmen dabei, ihr Geschäftsmodell neuaufzusetzen und neue Einnahmequellen durch die Nutzung digitaler Plattformen undPartner-Ökosysteme zu generieren. BearingPoint RegTech ist ein führenderinternationaler Anbieter von innovativen Regulatory und Risk Technology Lösungenund hat im vergangenen Jahr eine internationale "Regulatory Reporting Factory"ins Leben gerufen.Zur Unterstützung seiner Wachstumsziele hat BearingPoint einen weiterenstrategischen Schritt unternommen und mit Prederi ein führendesBeratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf öffentlichen Dienstleistungen inGroßbritannien akquiriert. Mit der Übernahme unterstreicht BearingPoint seineWachstumsstrategie, die auf stark fokussierte und differenzierteBeratungsunternehmen in ausgewählten Märkten ausgerichtet ist.Auch 2019 legte die Management- und Technologieberatung einen Schwerpunkt aufdie Schaffung von Innovationen. Mehr als 130 Ideen, Start-ups und Initiativenwurden beim "Hub of Innovation" des Unternehmens eingereicht und zudem über 20Minimum Viable Products (MVPs) entwickelt. Das blieb auch bei Marktbeobachternnicht unbemerkt: Mit 90 Analystenbewertungen und zahlreichen Awards wurdeBearingPoint 2019 für seine Innovationskraft ausgezeichnet."Im Jahr 2019 haben wir mit der Entwicklung der Strategie 2025 das Fundament fürdie Zukunft unseres Unternehmens gelegt. Drei Ambitionen treiben die Strategie.Erstens: Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Zweitens: Wir wollen jedesJahr besser sein als der Markt. Und drittens haben wir das Ziel, in unserenKernbereichen zu den drei führenden Akteuren zu gehören", so Kiumars Hamidian,Managing Partner bei BearingPoint. "Trotz schwieriger Bedingungen in bestimmtenSegmenten und Marktgeografien hat sich unser Unternehmen als widerstandsfähigund wachstumsfähig erwiesen. Auch im Jahr 2020 dreht sich daher alles um dieUmsetzung unserer Strategie. Der Auftragsbestand ist hervorragend, dieMarktbedingungen in den meisten Ländern sind vielversprechend und der Teamgeistausgezeichnet."Aktionen, die einen Unterschied machen: für Mitarbeiter und die GesellschaftDen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen - das ist eines der drei Kernzieleder Strategie 2025. Dafür hat BearingPoint ein langfristiges Anreizsystemeingeführt, das die Loyalität von Mitarbeitern belohnen soll. Das Unternehmenrichtete außerdem LGBTQ+- und All-Inclusive Communities ein und erweiterte sein"(Y)Our-Ways-Programm", innerhalb dessen BearingPoint neue Arbeitsweisenentwickelt, testet und implementiert.2019 feierte BearingPoint außerdem sein zehnjähriges Jubiläum als unabhängige,Partner-geführte Management- und Technologieberatung mit der größtenCSR-Kampagne in der Geschichte des Unternehmens. Das Ziel: den Menschen, demPlaneten und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Im Rahmen der"#10DaysOfCaring-Kampagne" beteiligten sich Mitarbeiter von BearingPoint inallen Niederlassungen weltweit an mehr als 150 verschiedenen Aktivitäten, dievon Baumpflanzungen über Blutspenden bis hin zu ehrenamtlichen Tätigkeiten fürlokale gemeinnützige Organisationen reichten. "#10DaysOfCaring" unterstreichtdie Kultur der Teamarbeit, Kreativität und die Can-do-Einstellung desUnternehmens.BearingPoint nutzte den Schwung der Kampagne auch, um neue Initiativen wieAffinitätsnetzwerke zu starten. Das Unternehmen unterzeichnete 2019 den UNGlobal Compact und verpflichtete sich auf die zehn Grundprinzipien, zu denenauch der Umwelt- und Klimaschutz gehört. BearingPoint zeigte sein Engagementunter anderem durch die Entscheidung, alle Geschäftsreisen weltweit klimaneutralzu stellen.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung miteuropäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in dreiGeschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft;Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Servicesüber SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen füreine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics und regulatorischeAnforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue,innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen undOrganisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsammit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:PressekontaktAlexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68073/4535915OTS: BearingPoint GmbHOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell