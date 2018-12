Bilanz 2018: Viele Fortschritte durch neue Medikamente (FOTO)

Berlin (ots) -Im Jahr 2018 haben forschende Pharma-Unternehmen 36 neueMedikamente auf den Markt gebracht (ohne Biosimilars), darunter zwölfgegen Krebs- und zehn gegen Stoffwechselerkrankungen. Dazu kamen nochneue Darreichungsformen für bekannte Medikamente, etwa für Kinder.Insgesamt sind diese Arzneimittel gegen mehr als 45 Krankheiteneinsetzbar. "Für viele Patientinnen und Patienten bedeuten die neuenMedikamente bessere Behandlungsmöglichkeiten; für einige sogar dieerste gezielte Therapie überhaupt." Das sagte Birgit Fischer,Hauptgeschäftsführerin des Verbands der forschendenPharma-Unternehmen (vfa), heute zu dieser Innovations-Bilanz.Die Neueinführung von 36 Medikamenten mit neuem Wirkstoff in einemJahr ist überdurchschnittlich hoch (Zehnjahresschnitt: 32). DieseMedikamente verteilen sich auf die verschiedenen Krankheitsgebietewie folgt:Krebserkrankungen: 12Stoffwechselerkrankungen: 10Entzündungskrankheiten: 4Infektionskrankheiten: 4Blutungskrankheiten: 2Schmerzen: 1Muskuloskelettale Krankheiten: 1Herz-Kreislauf-Krankheiten: 1Psychische Krankheiten: 1Schaubilder und Tabellen zu diesen Neueinführungen finden sichunter: www.vfa.de/innovationsbilanz-2018Zahlreiche Orphan-MedikamenteFür die Behandlung seltener Krankheiten hat sich 2018 viel getan:Gleich 16 Medikamente mit neuem Wirkstoff haben den OrphanDrug-Status in der EU (2017 waren es 10). Er zeigt an, dass dieEU-Arzneimittelbehörde EMA diese Medikamente gegen selteneKrankheiten als den bisherigen Therapiemöglichkeiten überlegeneinstuft.Als selten wertet die EU Krankheiten, an denen höchstens fünf von10.000 EU-Bürgern leiden; das entspricht derzeit maximal 256.000EU-Bürgern. An der Stoffwechselstörung Alpha-Mannosidose, die zukognitiven und Immundefiziten führt, leiden in der EU rund 5.000Menschen. Am Sly-Syndrom mit seinen Knochendeformationen undSehstörungen leiden sogar weltweit weniger als 100 Menschen; es istdamit eine der seltensten bekannten Krankheiten überhaupt. Gegenbeide Krankheiten kamen in diesem Jahr erstmals Medikamente heraus.Dazu sagt Birgit Fischer: "Das gute Dutzend neuer Orphan Drugsbelegt, dass Pharma-Unternehmen ihren Teil zu einer besserenVersorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen leisten. Heutedauert es aber oft noch Jahre, bis diese Menschen überhaupt einerichtige Diagnose bekommen. Wir hoffen, dass hier das NationaleAktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen (NAMSE) in denkommenden Jahren einiges verbessern kann."Dass seit einigen Jahren vermehrt Orphan Drugs auf den Marktkommen, hat wegen der sehr kleinen Patientenzahl nur geringefinanzielle Auswirkungen: Auf Orphan Drugs entfallen pro Jahr nichtmehr als 3,7 % der Arzneimittelausgaben der Krankenkassen.Neueinführungen gegen KrebserkrankungenWie schon in vergangenen Jahren werden rund ein Drittel der neuenMedikamente (12) gegen Krebserkrankungen eingesetzt. Dazu Fischer:"Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland erkrankt im Laufe ihresLebens an der einen oder anderen Form von Krebs. Mit intensivemEngagement ist es den Pharma-Unternehmen gelungen, für sie weitereneue Therapien zu entwickeln. Für die Chancen der Betroffenen eswichtig, dass gegen jede Krebsart mehrere unterschiedliche Mittel zurVerfügung stehen. Damit können auch resistent gewordene Krebszellenerreicht werden."Erstmals wurden 2018 zwei CAR-T-Zell-Therapien verfügbar. Beidiesen werden einem Patienten bestimmte Immunzellen (T-Zellen)entnommen und im Labor durch gentechnische "Nachrüstung" zumMedikament gemacht. Nach ihrer Rückführung in den Körper können sieKrebszellen aufspüren und zerstören. Bislang kommt diese Behandlungnur für wenige Patienten mit bestimmten Leukämien oder Lymphomen inBetracht; und sie hat schwere Nebenwirkungen, die aber vonSpezialisten beherrscht werden können. Sie bringt die Chance einermonate- oder sogar jahrelangen Tumorkontrolle mit sich.Bei fünf weiteren Krebsmedikamenten wird über ihre Eignung imEinzelfall anhand eines Gentests beim Patienten entschieden; dasfolgt dem Konzept der Personalisierten Medizin. "DieWeiterentwicklung der Personalisierten Medizin wurde im November vonder Bundesregierung in ihrem 'Rahmenprogramm Gesundheitsforschung' zueiner Priorität erhoben", so Fischer. "Forschende Pharma-Unternehmentragen mit ihren Medikamenten dazu bei, dieses Konzept in diepraktische Anwendung zu bringen."Neueinführungen gegen StoffwechselkrankheitenEs ist außergewöhnlich, dass in einem Jahr gleich zehn Medikamentefür Patienten mit Stoffwechselerkrankungen herauskommen. Unter diesenbefinden sich Medikamente gegen die Volkskrankheit Diabetes Typ 2ebenso wie gegen einige seltene angeborene Stoffwechselstörungen. Zudiesen zählen Mukoviszidose, Transthyretin-Amyloidose, bestimmteLipodystrophien, verschiedene Störungen der Harnstoff-Bildung sowiedie schon erwähnten Krankheiten Alpha-Mannosidose und Sly-Syndrom.Neueinführungen gegen weitere KrankheitenVier weitere Medikamente mit neuem Wirkstoff dienen der Behandlungvon Entzündungskrankheiten - d.h. Krankheiten, denen eineFehlsteuerung des Immunsystems zugrunde liegt. Die DarmkrankheitMorbus Crohn gehört dazu, ebenso die Psoriasis, das eosinophileAsthma und die Multiple Sklerose (MS). Für Patienten, bei denen dieseKrankheit primär-progredient (d.h. ohne Regenerationsphasen)voranschreitet, stellt das Medikament von 2018 sogar die erstezugelassene Basistherapie dar.Unter den Medikamenten gegen Infektionskrankheiten befindet sichein neuer Impfstoff gegen Gürtelrose (Herpes zoster). Gegen dieseKrankheit empfiehlt die Ständige Impfkommission am Robert KochInstitut (STIKO) seit Dezember 2018 die Impfung für alle ab 60Jahren; eine Entscheidung zur Kostenübernahme durch die Krankenkassensteht allerdings noch aus. Weitere Medikamente bekämpfen HIV, denDarmkeim Clostridium difficile und das für immungeschwächte Patientengefährliche Cytomegalovirus (CMV). Für das CMV-Medikament erhieltendie Entwickler im November 2018 den Deutschen Zukunftspreis desBundespräsidenten.Gegen Hämophilie A (Gerinnungsstörungen durch Mangel anGerinnungsfaktor VIII) kamen zwei Medikamente heraus. Eins davonübernimmt die Funktion des Faktors VIII, ohne selbst ein solcherFaktor zu sein (es ist ein Antikörper). Es ist für Patientenzugelassen, bei denen wegen der Entwicklung von Hemmkörpern FaktorVIII-Präparate kaum wirksam sind.Weitere Medikamente adressieren die KnochenerkrankungHypophosphatämie, die mit Blutgerinnseln einhergehende thrombotische,thrombozytopenische Purpura und die psychische KrankheitSchizophrenie. Für Patienten, die wiederkehrend an Migräne leiden,kam ein Medikament mit neuem Wirkprinzip zur Vorbeugung heraus.Fortschritte für Kinder durch neue DarreichungsformenFortschritte für Patienten haben Pharma-Unternehmen auch mitMedikamenten erzielt, die bekannte Wirkstoffe in neuerDarreichungsform verfügbar machen. So sind beispielsweise einigeMedikamente nun in einer kleinkindgerechten Darreichungsformverfügbar (Granulat, Suspension o.ä.), etwa zur Behandlung vonNeugeborenen-Diabetes oder Nebennieren-Insuffizienz. Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/vfapharmaPressekontakt:Dr. Rolf HömkeTelefon 030 20604-204Telefax 030 20604-209r.hoemke@vfa.deOriginal-Content von: vfa - Verband forschender Pharma-Unternehmen, übermittelt durch news aktuell