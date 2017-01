Bilals Weg in den Terror - fünfteilige Podcast- und Radioserie

Hamburg (ots) - "Jetzt kommt das Derbste, Bruder: Der Amir sagteinfach zu denen: 'Ja, kämpft einfach! Geht einfach nach vorne,stürmt einfach nach vorne.' [...] Er schickt die einfach zum Tod." ImMärz 2016 veröffentlicht der Verfassungsschutz die Audionachricht des17-jährigen Bilal aus Hamburg. Ein Jahr zuvor hatte sich derHamburger in Syrien dem IS angeschlossen. Zwei Monate später warBilal tot. Der Autor Philip Meinhold hat sich auf die Suche nach denUrsachen der Radikalisierung gemacht, mit Verwandten und Freunden vonBilal gesprochen, mit Sicherheitsexperten und Vertretern derislamistischen Szene. In einer Kooperation von NDR Kultur und N-JOYmit dem kulturradio vom rbb und radioeins ist daraus eine bewegendefünfteilige Reihe entstanden, die ab 27. Januar als Podcast und ab28. Januar im Radio zu verfolgen ist.Bilals Geschichte beginnt Ende der 90er-Jahre in Zentralafrika.Als kleines Kind kommt er mit seiner Mutter und zwei Geschwisternnach Deutschland. Bilal, der mit bürgerlichem Namen Florent heißt,wächst in der Nähe der Hamburger Reeperbahn auf. Er interessiert sichfür Fußball, besucht den Jugendclub der St. Pauli Kirche. Der Pfarrerbeschreibt ihn als ein fröhliches Kind, einen "Racker mit großerKlappe." Doch unter der Oberfläche gärt es. Der Vater fehlt, dieMutter, eine gläubige Christin, ist alleine mit drei kleinen Kindern.Mit 14 Jahren gerät Florent in salafistische Kreise: An denWochenenden verteilt er vor dem Hauptbahnhof den Koran, trägtPluderhosen und lange weiße Hemden. In Verehrung des dunkelhäutigenGefährten des Propheten Mohammed nennt er sich Bilal.Die Folgen:Folge 1: Trauerfeier für FlorentFolge 2: Ungebetene GästeFolge 3: Die schicken die Brüder zum TodFolge 4: So tickt ein SalafistFolge 5: Chat mit einem TotenIm Radio sendet NDR Kultur die Reihe sonnabends am 28. Januar, 4.Februar, 11. Februar, 18. Februar und 25. Februar jeweils um 8.30 Uhrin "Die Story", im kulturradio vom rbb läuft sie um 9.04 Uhr. N-JOYstrahlt den Fünfteiler ab 29. Januar jeweils sonntags um 21.00 Uhraus. Außerdem gibt es die Reihe ab 27. Januar aufwww.NDR.de/ndrkultur und auf www.NDR.de/radiokunst und kann alsPodcast auf iTunes abonniert werden. Mehr zum Projekt gibt es ab 20.Januar auf www.NDR.de/bilal.Philip Meinhold, 1971 in Westberlin geboren, arbeitet seit mehrals 20 Jahren als freier Journalist, zunächst für die JugendwelleFritz, später für radioeins vom rbb sowie als freier Autor fürZeitungen und Zeitschriften. Von 2001 bis 2005 studierte er nebenseiner journalistischen Tätigkeit am Deutschen LiteraturinstitutLeipzig. 2002 erschien sein Debütroman "Apachenfreiheit", im Frühjahr2009 der Roman "Fabula rasa". Meinhold veröffentlichte Erzählungenund Kolumnen in diversen Anthologien und gewann verschiedeneLiteraturpreise und Stipendien. 2015 produzierte er für radioeins undkulturradio vom rbb die neunteilige Podcast-Serie "Wer hat Burakerschossen?".Fotos: www.ARD-Foto.deStart im Norden: Sonnabend, 28. Januar, 8.30 Uhr, NDR KulturSonntag, 29. Januar, 21.00 Uhr, N-JOYStart im Netz: Podcast ab 27. JanuarPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalph ColemanTel.: 040/4156-2302http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell