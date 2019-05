Biker: Reifencheck wichtiger als Fahrtraining / DVR-Umfrage zur Motorradsicherheit (FOTO)

Bonn (ots) -Häufigste Sicherheitsvorkehrung zum Saisonstart unterMotorradfahrern ist die Kontrolle der Reifenprofiltiefe. Dies gaben77 Prozent an, die im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates(DVR) vom Marktforschungsinstitut Ipsos befragt wurden. Nur dreiProzent der Befragten bereiten sich mit einem Fahrsicherheitstrainingauf den Saisonstart vor.Maßnahmen zum sicheren SaisonstartFast zwei Drittel der befragten Motorradfahrer überprüfen auch dieSicherheit des Helms (63 Prozent), knapp die Hälfte (47 Prozent)lässt das Motorrad in der Fachwerkstatt durchchecken. Allerdingsabsolvieren nur drei Prozent ein Fahrsicherheitstraining. "Im Winterbleibt das Bike häufig unbenutzt. Umso wichtiger ist es, sich imFrühling wieder ans Motorradfahren zu gewöhnen. EinFahrsicherheitstraining ist die ideale Möglichkeit dafür", sagtChristian Kellner, Hauptgeschäftsführer des DVR.Von allen Befragten wurden als größte Gefahren beim Motorradfahren"riskantes Überholen" (66 Prozent) und "nicht angepassteGeschwindigkeit" (60 Prozent) genannt. Motorradfahrer selbst sehen imVergleich zur Gesamtbevölkerung viel häufiger die "mangelndeBeherrschung des Motorrads" (52 Prozent) und das "Nicht-Erkennen vonGefährdungen" (45 Prozent) als besonders gefährlich an.Junge Biker besonders gefährdetDas müssen insbesondere Fahranfänger lernen. Die 16- bis25-Jährigen werden von der Bevölkerung für die auf dem Motorrad amstärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe (54 Prozent) gehalten. Sieselbst (Befragte unter 35 Jahre) sehen sich nicht ganz so starkgefährdet, sondern nennen im Gegenzug zu 20 Prozent auch die ältereAltersgruppe (ab 65 Jahre). Dabei belegen die Zahlen aus derUnfallstatistik das hohe Unfallrisiko junger Kraftradnutzer. 2017verunglückten 34 Prozent der Kraftradnutzer im Alter zwischen 15 bis24 Jahren, 20,2 Prozent in dieser Altersgruppe wurden getötet. "JungeMotorradfahrer haben wenig Fahrpraxis und neigen dazu, ihre Grenzenzu überschreiten", sagt Kellner. Für sie sei einFahrsicherheitstraining besonders geeignet, um das Bikekennenzulernen, Gefahren besser wahrzunehmen und die eigene Fahrweisedaran anzupassen.Motorradsicherheit im Fokus des DVRDie Sicherheit von Motorradfahrern steht beim DVR im Fokus: "Inseinen zehn Top-Forderungen zur Verkehrssicherheit spricht sich derDVR dafür aus, u.a. das Merkblatt zur Verbesserung derStraßeninfrastruktur für Motorradfahrer (MVMot 2018) umfassend und inallen Bundesländern umzusetzen", so der Hauptgeschäftsführer. BeimBlick auf das sichere Motorradfahren komme es neben einer sicherenInfrastruktur und einer guten technischen Ausstattung der Maschinenauch auf das Verhalten der Fahrer an: "Trotz des Spaßes am Fahren istes essenziell, die eigene Sicherheit und die anderer im Blick zuhaben", so Kellner. Regelmäßige Sicherheitstrainings undSchutzkleidung seien in diesem Zusammenhang aus DVR-Sicht einabsolutes Muss.Link: http://ots.de/orWOk8Pressekontakt:Ansprechpartnerin:Julia FohmannPressesprecherinReferatsleiterin PresseDeutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)German Road Safety CouncilJägerstraße 67 - 6910117 BerlinTelefon: +49 (0)30 2 26 67 71-30Telefax: +49 (0)30 2 26 67 71-29jfohmann@dvr.dewww.dvr.deOriginal-Content von: Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V., übermittelt durch news aktuell