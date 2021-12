Bike24-Aktie: Raus aus dem Kurskeller!

Die noch junge Bike24-Aktie sorgte in jüngerer Vergangenheit für so manche Enttäuschung. Bei Börsenstart im Sommer sah eigentlich noch alles gut aus. Die Börsianer stürzten sich nur so auf den Titel und ließen ihn von 15,30 Euro bis auf 27,18 Euro im September ansteigen.

Mit der enormen Nachfrage im Fahrradsektor, die zwischenzeitlich kaum befriedigt werden konnte, schien überhaupt nichts schiefgehen zu können. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung