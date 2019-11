Bijou Brigitte präsentiert die Schmuck- und Accessoires-Trends für Frühjahr/Sommer 2020 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Hamburg (ots) - Die Menü-Karte für unsere brandneue Frühjahrs-/Sommer-Kollektion2020 ist vorbereitet. Entdecken Sie unsere vielfältigen Must-haves: Neonfarbenbringen eine Prise '80s, Gelb- und Erdtöne, Muscheln und Perlen sowie trendigeHaar-Accessoires zeigen die facettenreiche Bandbreite des kommenden Sortiments.Ein Trendmaterial des Sommers ist Emaille; in leuchtendem Rot oder Pink setzt esstarke Akzente. Klassische Creolen freuen sich auf unsere zauberhaften Charms.So lassen sie sich zu jedem Anlass individualisieren. Zusätzlich zum beliebtenArm Candy gibt es bei uns jetzt auch stylishes Ear Candy. Unsere kuratiertenOhrschmucksets, teilweise auch mit Ear Cuffs, sind wahre Trendsetter. Ab EndeJanuar sind die neuen It-Pieces sowohl in den Filialen als auch im Online-Shopverfügbar.Press Day in HamburgDie Vorstellung der neuen Kollektion am 20. November zog die deutsche undinternationale Modepresse sowie zahlreiche Agenturen in die beliebteEvent-Location Haller 6 in Hamburg. Natürlich war auch die modebegeisterteBloggerszene vielfältig vertreten. Unsere Gäste diskutierten angeregt über dieneuen Trends im Bereich Schmuck und Accessoires. Zu den Lieblingen des Tagesgehörten eindeutig unsere mit Muscheln und Perlen verzierten Haarspangen undKetten aus unserer Mermaids Have More Fun-Kollektion.BB-Specials für gute StimmungAuch die detailverliebte Präsentation war erneut Gesprächsthema. Von unseremBällebad und dem hauseigenen Cover-Shooting konnten unsere Gäste nicht genugbekommen. Ein weiterer zentraler Anlaufpunkt war die verspielte Candy Bar, derdie köstlichen Leckereien unseres Partners Beauty Sweeties das süße I-Tüpfelchenverliehen. Entdecken Sie einige unserer Kollektionshighlights.Muster sind ein Must-have - Your Inner Wild ChildMode-Statement setzen? Das geht ganz leicht mit unseren Trend-Pieces, die einewunderbare Liaison mit animalischen Mustern eingegangen sind. Schlange, Leo undZebra? Wir können uns nicht entscheiden. Zu unseren lauten Lieblingsstückenstylen wir gerne Accessoires oder Schmuckstücke in edlem Grün. Da steht dernächsten Großstadt-Safari nichts mehr im Wege.Neon ist wieder da - #80sForeverDas kunterbunte Modejahrzehnt mit seinen Frisuren für den besonderen Geschmackhat diesen Look inspiriert; natürlich bei uns mit einem modernen Twist versehen.Neon, ob Pink, Grün oder Gelb, hält wieder Einzug in die Outfits derFashionistas. Da müssen unsere Schmuckstücke und Accessoires natürlichmitziehen. In Knallfarben sind auch große Creolen unterwegs. Bei Tüchern undHaaraccessoires sind spannende Farbverläufe wieder in. Wie wäre es mit einemVisor Cap, das in Regenbogenfarben schimmert, statt Sonnenbrille für den Sommer?Muscheln und Perlen - Mermaids Have More FunDefinitiv mit den Trendartikeln aus unserer Kollektion! Oberflächen inPerlmuttoptik schimmern geheimnisvoll und umgarnen Muscheln sowie Seesterne.Goldfarbene Details, Strass und Perlen setzen verführerische Highlights. Gernebaumeln süße Muscheln und Seesterne als Charms an Creolen. Auf Wassernixenwarten verspielte Haarspangen. So wird der Strand bestimmt zu dem Catwalk derSaison.Weitere Informationen zu unseren neuen Must-haves finden Sie auf unsererPresseseite für akkreditierte Journalistenhttps://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für denPressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit über 1.000Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits dieeinzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis,andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollenLadenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinausinternational bekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14136/4447313OTS: Bijou Brigitte AGISIN: DE0005229504Original-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell