Bijou Brigitte kann leichte Umsatzsteigerung verbuchen!

Liebe Leser,

im 1. Halbjahr steigerte Bijou den Umsatz leicht um 1,1% auf 150,9 Mio €. Dies ist überwiegend auf die Erweiterung der Läden um 18 Standorte auf 1.090 Filialen zurückzuführen. Es wurden 33 Filialen eröffnet und 25 geschlossen. Im Zuge der Optimierung wurden die meisten Schließungen in Deutschland vorgenommen. In Frankreich wurde das Filialnetz um 13 Standorte erweitert, gefolgt von Deutschland und Italien mit 6 bzw. 5 neuen Standorten. Gleichzeitig wurden 35 Filialen renoviert bzw. optimiert.

Bijou hat eine Tochtergesellschaft in Luxemburg gegründet

Drei Filialen wurden innerhalb der jeweiligen Center an attraktivere Standorte verlegt. Das Concessions Standortnetz umfasst jetzt 484 Verkaufsflächen. Im Juli hat Bijou eine Tochtergesellschaft in Luxemburg gegründet. In Deutschland ging der Umsatz von 75,1 auf 74,4 Mio € zurück. Trotz rückläufiger Kunden wurde der Vorjahresumsatz durch gezielte Flä- chenexpansion annähernd erreicht. In Spanien verbesserte sich der Umsatz um 2,1% auf 21,8 Mio €.

Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis einer Verbesserung der Standortqualität und sich abzeichnender Erholungstendenzen am spanischen Arbeitsmarkt. Auch die Halbjahresumsätze in Italien und den anderen Regionen verbesserten sich. Der Umsatz in Portugal verringerte sich um 6,0% auf 4,2 Mio €. Unterm Strich verdiente Bijou 38,7% weniger. Nach Aussage der Investor Relation Abteilung gibt es keine gewohnte Quartalsmitteilung mehr, da Bijou hierzu nicht länger verpflichtet ist.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse