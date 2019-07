Bijou Brigitte brilliert mit den stylishen Designs von Rebekka Ruétz auf dem Catwalk (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Hamburg (ots) -Der Hamburger Modeschmuckkonzern Bijou Brigitte feierte seinePremiere auf der Show von Rebekka Ruétz. Die österreichischeDesignerin ist bekannt für ihre extravaganten Kreationen und ihrSpiel mit effektvollen Materialien. Auf der gestrigen Show im Rahmender Mercedes-Benz Fashion Week Berlin präsentierte sie ihre neueSpring/Summer-Kollektion 2020 unter dem Motto "Pussy Power".Energiegeladen, mutig, auch mal provokant und sinnlich zeigten sichdie ausdrucksstarken Must-haves. Eine Hommage an die Stärke undDiversität der Weiblichkeit, die sich nicht in ein Schema pressenlässt.Farblich gab Pink ganz klar den Ton an und zeigte sich infacettenreichen Nuancen. Weitere Stars der spannenden Farbpalettewaren Weiß, Kaviarschwarz, Wolkengrau sowie Delfter Blau. Highlightssetzten verschiedene Rot-, Rosa- und Gelbtöne. FließendeLayering-Optiken, spannende Oberflächenstrukturen und ein gekonnterMustermix fesselten die Blicke der Fashionistas. Die Designerin hattesich für ihr Lookbook und die inspirierende Show attraktiveSchmuckstücke aus dem vielseitigen Sortiment von Bijou Brigitteausgewählt. Die Marke Bijou Brigitte steht für Inspiration, Freude,Leidenschaft und Vielfalt.Pure, goldfarbene oder auch bunte Schmuckstücke gingen eineperfekte Symbiose mit den stylishen Outfits von Rebekka Ruétz ein.Das modeinteressierte Publikum im ewerk - darunter Steffi Brungs,Vanessa Fuchs und Rolf Scheider - war begeistert von derindividuellen Show.Auf dem Laufsteg zeigte Model und Influencerin Marie van denBenken eine Kreation in Lagenoptik mit Shorts und Schleppe, perfektkombiniert mit schulterlangen Federohrringen. Rebekka Ruétz veredelteihre extravaganten Entwürfe sowohl mit grafischen als auchvielfarbigen Schmuckstücken. Accessoires und Outfits verschmolzen zueinem gelungenen Gesamtbild beim harmonischen Defilée.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Presseseite fürakkreditierte Journalistenhttps://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nichtfür den Pressebereich akkreditiert sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou Brigitte:Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit über1.000 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sindeinerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktivePreis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechendeLadenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hatdie Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus internationalbekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 40 60609-289 Fax: +49 40 6026409E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte AG, übermittelt durch news aktuell