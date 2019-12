Bijou Brigitte Aktie: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Im 1. Halbjahr steigerte Bijou den Umsatz um 2,5% auf 149 Mio €. Das Unternehmen konnte auf fast allen Märkten wachsen. Der Heimatmarkt Deutschland verzeichnete 1,7% mehr Umsatz. In Spanien lag das Wachstum bei 2,6%, in Portugal sogar bei 11,5%. Lediglich in Italien musste Bijou ein Minus von 1,1% hinnehmen. Trotz dieser positiven Entwicklung ging der Gewinn um 5,6% auf 3,7 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



