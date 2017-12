Bijou Brigitte Aktie: Umsatzerlöse liegen unter den eigenen Erwartungen!

Liebe Leser,

Bijou ist es 2017 nicht gelungen, an das Wachstum des Vorjahres anzuknüpfen. In den ersten 9 Monaten fiel der Umsatz um 1,7% auf 237,1 Mio €. Diese rückläufige Entwicklung lag vor allem an der Verkleinerung des Filialnetzes. Über den Gewinn werden traditionell keine Angaben gemacht. Bereits zum Halbjahr zeigte sich, dass besonders auf dem deutschen Markt und in Italien die Verkäufe rückläufig sind. In Spanien wird nur ein geringer Umsatzrückgang verzeichnet, in Portugal und den übrigen Ländern konnte sogar ein Wachstum verzeichnet werden.

Bijou reagiert aktiv auf die aktuelle Lage

Die Wachstumsregionen sind hier eindeutig Osteuropa und der Mittlere Osten. Aus einer aktuellen Gewinnwarnung geht hervor, dass das 4. Quartal für Bijou nicht so gut läuft wie erwartet. Die Umsatzerlöse liegen unter den eigenen Erwartungen. Somit reduziert Bijou die Umsatzprognose für 2017 auf eine Spanne von 325 bis 330 Mio €. Das entscheidende Weihnachtsgeschäft liegt jedoch noch vor uns.

Vielleicht überrascht uns der Konzern doch noch positiv. Bijou reagiert aktiv auf die aktuelle Lage. Zur Profitabilitätssteigerung wird aktuell das Filialnetz verkleinert. Es wird erwartet, dass zum Jahresende 1.061 Filialen betrieben werden. Das sind 35 weniger als im Vorjahr. Das Unternehmen plant jedoch Neueröffnungen und eine generelle Modernisierung der bestehenden Filialen. Bijou ist schuldenfrei und in der Lage, sich an veränderte Marktsituationen anzupassen.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.