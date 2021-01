Bijou Brigitte Aktie: Die Strategie trägt in der Pandemie wenig Früchte

Weitere Suchergebnisse zu "Bijou Brigitte":

Im 1. Halbjahr litt Bijou stark unter der Corona-Pandemie. Durch die Ladenschließungen in allen Märkten ist der Umsatz um 44,5% auf 82 Mio € gesunken. Am schlimmsten wurde Bijou auf den Märkten getroffen, die stark vom Tourismus abhängig sind. In Spanien und Italien lag der Umsatzrückgang bei 56%, in Portugal wurden sogar 60% weniger verkauft. In Frankreich ging der Umsatz um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung