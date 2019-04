Biglari: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "PTC":

Der Kurs der Aktie Biglari steht am 05.04.2019, 19:53 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 144,98 USD. Der Titel wird der Branche "Restaurants" zugerechnet.

Biglari haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Biglari damit 79,7 Prozent unter dem Durchschnitt (14,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 21,06 Prozent. Biglari liegt aktuell 86,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Biglari verläuft aktuell bei 158,27 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 143,33 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,44 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 134,94 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Biglari-Aktie der aktuellen Differenz von +6,22 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Fundamental: Biglari ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 15,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 52,4 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.