Biggi Lechtermann jetzt auch bei health tv

Hamburg (ots) - Die bekannte Moderatorin Birgit Lechtermann ist abdem 14. Oktober 2018 mit ihrem eigenen Format ´LECHTERMANN Gesundheit& Leben´ bei health tv zu sehen. Das Info- und Wissensmagazin wirdalle zwei Wochen jeweils am Sonntag ausgestrahlt.In ´LECHTERMANN Gesundheit & Leben´ trifft die ModeratorinMediziner, Wissenschaftler, Sportler und Prominente und geht denFragen nach, was ein glückliches und gesundes Leben ausmacht und wasjeder einzelne tun kann, um möglichst lange körperlich und geistigfit zu bleiben. Gäste ihrer Sendungen sind u.a. Henry Maske, AnjaKruse und der Sportwissenschaftler Professor Ingo Froböse."Vorsorge ist das zentrale Thema, wenn es um Gesundheit geht. Mitder richtigen Ernährung und Sport kann Krankheiten entgegengewirktwerden. Darum geht es in meiner Sendung, die ich federführend fürhealth tv mitentwickelt habe", so Birgit Lechtermann, die in diesemjahr als Moderatorin voll durchstartet."Ich kenne Frau Lechtermann seit Jahren und bin ein großer Fan vonihr. Ihre positive Ausstrahlung und mitreißende Persönlichkeit passensehr gut zu uns. Sie ist nicht zuletzt aufgrund ihrer umfangreichenTV-Erfahrung eine echte Bereicherung für unseren Sender", so healthtv-Geschäftsführer Axel Link.Start der 10-teiligen Sendereihe "LECHTERMANN Gesundheit & Leben "ist am 14. Oktober 2018 um 19:30 Uhr.EmpfangDas Programm von health tv ist als SD-Sender im Free-TV Angebotvon Vodafone zu empfangen und ist auch über Unitymedia sowie über dieKabelangebote der Deutschen Netzmarketing GmbH (Willytel, Netcologne,etc.) im digitalen SD-Format erreichbar. Ebenso ist health tv überSatellit (Astra 19.2, Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000,FEC 5/6) und über IPTV-Netze wie freenet TV connect, zattoo oderwaiputv empfangbar. Falls das Programm in diesen Netzen nicht zufinden ist, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.Pressekontakt:German health tv GmbH - Chefredaktion KölnAnja Gerloff-GoyReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 0221-8888 34-0Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 KölnE-Mail: a.gerloffgoy@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell