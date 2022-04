Big Y, eine der größten Supermarktketten im Nordosten, nimmt Elses Kindernahrungsprodukte in ihr Sortiment auf

Quelle: IRW Press

Im Zuge der Geschäftsstrategie des Unternehmens und der erfolgreichen Produkteinführung von Elses Kleindkindnahrung bei Big Y werden die pflanzlichen Kindershakes in mehr als 70 neuen Filialen in New England erhältlich sein.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 6. April 2022 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, hat heute bekannt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



