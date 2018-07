Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner und sein Düsseldorfer Gründerteam entwickeln Fitness-Rucksack und starten Crowdfunding-Kampagne / Der PAKAMA Bag ist ein mobiles Gym in einem Rucksack (FOTO)

--------------------------------------------------------------PAKAMA Kickstarterhttp://ots.de/P65Kx7--------------------------------------------------------------Düsseldorf/Nazaré (ots) -"Jeder hat einen Grund, fit zu sein. Finde deinen!" Unter diesemMotto starten die drei Sportler und PAKAMA-Gründer SebastianSteudtner, Patrick Kessel und Maja Bach ab sofort eineKickstarter-Crowdfunding-Kampagne für ihren Fitness-Rucksack mitdazugehöriger Trainings-App.Reduziert auf das Wesentliche und ohne viel Schnick-Schnackkombiniert der PAKAMA Bag ein mobiles Trainingssystem für unterwegsmit maximalem Komfort. Dabei bleibt auch Platz für Laptop,Trinkflasche, Geldbeutel und mehr. Die ausgefeilteTrainingssystematik besteht aus 10 Teilen, die - mit Anleitung einerApp - über 500 Übungen ermöglicht. Gemeinsam mit Wissenschaftlernwurde lange an den Fitness-Übungen gefeilt. "Uns geht es nicht um dasperfekte Sixpack, sondern vielmehr um die Begeisterung und den Spaßan einem effektiven und gesunden Ganzkörpertraining an aufregendenOrten", erklärt PAKAMA-Geschäftsführer Patrick Kessel. "Die positivephysische Veränderung folgt dann zwangsläufig", ergänzt Kessel. Dabeiwiegt der stylische schwarze Rucksack nicht mehr als 3 Kilogramm undlässt sich auf einem Trolley befestigen - der perfekteFitnessbegleiter für jede Reise.Patrick, Maja und Sebastian haben über ein Jahr lang an derEntwicklung des PAKAMA Bags gearbeitet. Sie haben ihre ganzeLeidenschaft in die Entwicklung gesteckt, um die ersten 50PAKAMA-Prototypen herzustellen. Jetzt brauchen sie "Unterstützer", umPAKAMA auf den Markt bringen zu können. Diese suchen sie auf derCrowdfunding-Plattform "Kickstarter". Ab sofort können Interessiertedort von zahlreichen Vergünstigungen und Sonderkonditionen in Formvon u.a. Bag-Bundles beim Kauf profitieren und den PAKAMA-Gründernhelfen, ihren Traum zu erfüllen. Die Kampagne läuft bis zum 7. Augustund ist hier abrufbar: http://ots.de/Xwhvls.Was Sebastian (33 Jahre), Maja (43 Jahre) und Patrick (28 Jahre)verbindet, ist ihre Liebe zum Sport. Das Trio entwickelte PAKAMA ausseinen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen heraus: Patrick ist alsSchiedsrichter im Profifußball sehr viel unterwegs. Der Kraft- undFitness-Sport ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch ein Mussfür seinen Schiedsrichterjob. Maja brennt für Crossfit, Kraft- undAusdauertraining. Um ihren Sport, die Familie und den Job optimal imAlltag vereinbaren zu können, entstand die Idee für den PAKAMA Bag.Sebastian ist einer der erfolgreichsten Surfer der Welt. Er istüberall unterwegs, um nach der größten Welle zu suchen und verlangtseinem Sport-Equipment alles ab: Mobilität, Funktionalität undEffektivität. Alle drei haben einen anderen Grund, fit zu bleiben.Ihren Grund. Sie rufen auf: "Find your reason!".PAKAMA-Kickstarter-Kampagne: http://ots.de/SKk6KNPAKAMA-Pressekit mit Gründerstory und Bildmaterial hier:https://pakama-athletics.com/a/press-kitPressekontakt:Dr. Marie-Christine FrankDrei Brueder PR und Kommunikationmail: presse@drei-brueder.demobil: 0173 4825735Barthelstr. 3850823 KölnOriginal-Content von: PAKAMA athletics, übermittelt durch news aktuell