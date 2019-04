Der Big Vegan TS ist der erste vegane Burger bei McDonald's Deutschland / Er ist eine fleischlose Alternative mit dem echten McDonald's-Geschmack (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Premiere bei McDonald's Deutschland: Ab dem 29. April bietet dasUnternehmen erstmals einen veganen Burger an. Der Big Vegan TSüberzeugt mit dem typischen McDonald's-Geschmack und verzichtet dabeikomplett auf tierische Inhaltsstoffe. Ein weiteres Highlight: Der BigVegan TS wird nun standardmäßig auch im McMenü angeboten und kanndort beispielsweise mit Pommes Frites oder Salat als Beilage zu einemveganen Menü kombiniert werden.McDonald's Deutschland zeigt in seiner aktuellenGlaubwürdigkeitskampagne "Ob du's glaubst oder nicht", dass dasUnternehmen kontinuierlich daran arbeitet, besser zu werden. DenBeweis dafür liefert McDonald's nun mit dem Launch des ersten veganenBurgers. Denn in der gesellschaftlichen Debatte um Nachhaltigkeit undTierwohl wird der Ruf nach fleischlosen Proteinquellen immer lauter."Besser werden heißt für uns, dass wir mutig genug sind, auch malneue Wege auszuprobieren", so Philipp Wachholz, Unternehmenssprechervon McDonald's Deutschland. "Obwohl der Anteil an Veganern inDeutschland noch relativ gering ist: Wir greifen mit dem Big Vegan TSganz gezielt den weitreichenden Trend auf, gelegentlich auf tierischeProdukte zu verzichten. Damit bieten wir mehr Auswahlmöglichkeitenund sind auch überzeugt, dass unser neuer veganer Burger denGeschmack aller McDonald's-Liebhaber trifft."Das Herzstück des veganen Burgers ist ein Patty auf Soja- undWeizenbasis. Durch seinen fleischähnlichen Geschmack, seineKonsistenz und sein Aussehen stellt der Bratling auch fürFleischliebhaber eine echte Alternative dar. Das Patty wird in einemklassischen Sesam-Brötchen serviert und mit Lollo-Bionda-Salat,Tomate, Salzgurke und roten Zwiebeln garniert. Ketchup und Senfsaucerunden das vegane Geschmackserlebnis ab.Der Big Vegan TS ist ab dem 29. April in allen teilnehmendenRestaurants verfügbar. In Restaurants mit eingeschränktemProduktangebot, den sogenannten Satellites, wird er in kleinererVersion als Veganburger TS angeboten. Beide Varianten ersetzen denVeggieburger TS aus dem Standard-Sortiment.Flankiert wird die Produktneueinführung von einer Kampagne in densozialen Medien, im Print-Bereich sowie in den Restaurants.Link zum Film auf YouTube: https://youtu.be/o8ulVdyHlO4Link zum Footage Material: http://ots.de/XADp6wLink zur Werteseite: https://www.mcdonalds.de/unsere-werte#veganPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewshttp://www.mcdonalds.de/nachhaltigkeitOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell