Big Start unterstützt Unternehmen bei der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung, da weltweite Nachfrage sprunghaft ansteigt

Perth, Australien (ots/PRNewswire) - Big Start, der australische Innovator im Bereich medizinische Versorgungsgüter, wird derzeit mit Aufträgen aus der ganzen Welt förmlich überschwemmt, da Unternehmen ihre Mitarbeiter schützen wollen, sobald die Beschränkungen aufgehoben werden und die Beschäftigen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.Big Starts (http://www.bigstart.com.au/) CEO Jack Quigley erklärte, dass Unternehmen sich den Zugang zu persönlicher Schutzausrüstung (PSA) sichern, um sicherzustellen, dass ihre Beschäftigten vor weiteren Krankheitsausbrüchen geschützt sind."Unternehmen haben eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern, und in diesen außergewöhnlichen Zeiten bedeutet dies, dass sie diese mit persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzmasken und Handschuhen ausstatten müssen, damit sie ihre Arbeit sicher und souverän ausführen können", sagte er.Als entscheidendes Mittel hat sich die PSA bzw. persönliche Schutzausrüstung (Personal Protective Equipment, PPE) herauskristallisiert, die Big Start in großen Mengen an Beschäftigte im Gesundheitswesen weltweit liefert.Big Start kann auch einen Anstieg der Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung von Unternehmen verzeichnen, die ihre Mitarbeiter während der Arbeit oder nach deren Rückkehr an den Arbeitsplatz, wenn die Lockdown-Phase beendet ist, schützen wollen."Big Start ist bereit, Unternehmen aller Art bei der Sicherung von erstklassigen PSA-Artikeln für ihre Mitarbeiter zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie über eine stabile Lieferkette verfügen, damit die Bestände stets aufgefüllt sind".Unternehmen der Grundversorgung wie Supermärkte sind nach wie vor geöffnet, und die dort Beschäftigten müssen Zugang zu PSA haben, um ihren Schutz zu gewährleisten.Big Start hat seine engen Beziehungen zu den international führenden Herstellern von persönlichen Schutzausrüstungen genutzt, um Großbestellungen wichtiger Artikel an medizinische Teams in Australien, Italien und den Vereinigten Staaten zu fliegen.Big Start (http://www.bigstart.com.au/) hat exklusiven Zugang zu PSA-Artikeln, darunter KN95 Gesichtsmasken, chirurgische Masken Typ II, Atemschutzgeräte, Isolationskittel, Stiefelüberzüge, Einwegschutzanzüge aus Plastik und Gesichtsschutzschilde.Herr Quigley sagte, dass Unternehmen, die sich von der COVID-19-bedingten Unterbrechung erholen wollen, möglichst viel PSA sichern müssen."Dass Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und ihre Arbeit sicher verrichten können, ist von entscheidender Bedeutung für die Regeneration der Volkswirtschaften und dafür, dass sich die Welt von der Coronavirus-Krise erholen kann", erklärte er.Informationen zu Big Start GlobalBig Start Global ist ein in Perth ansässiger Vertreiber von Sicherheitsprodukten mit jahrelanger Erfahrung im komplexen globalen Netz der Lieferanten. Big Start setzt seine Branchenkenntnisse und seine globale Zuliefererbasis und Kontakte ein, um medizinische Versorgungsgüter dorthin zu bringen, wo sie am meisten benötigt werden, und gleichzeitig eine wohlhabende und vernetzte Welt zu schaffen.Weiterführende Informationen finden Sie unter http://www.bigstart.com.au/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166283/Big_Start_PPE.jpgPressekontakt:Heidi Cuthbertheidi.cuthbert@multiplier.com.au+61-411-272-366Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/144423/4595847OTS: Big StartOriginal-Content von: Big Start, übermittelt durch news aktuell