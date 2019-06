Köln (ots) - 3. Juni 2019. Video ist Deutschlands liebsteFreizeitbeschäftigung, Videowerbung das liebste Kommunikationsmitteldeutscher Markenartikler. Für das Gesamtbild braucht es also eineumfängliche Betrachtung, um zu entscheiden, wo Kampagnen am bestenaufgehoben sind - ein Aspekt, den die Tagesablaufstudie "FourscreenTouchpoints 2019" erstmals genauer untersucht hat.Zuschauermarkt ist nicht gleich Werbemarkt. Fakt ist, dass inbeiden Märkten der Löwenanteil auf das lineare Fernsehen entfällt.Die "Fourscreen Touchpoints" zeigt sehr deutlich, dass 14- bis59-jährige Zuschauer ihr Video-Zeitbudget überwiegend zwischenlinearem Fernsehen (73%) und SVoD-Anbietern (13%) aufteilen. EineEntwicklung, die für den Werbemarkt eher sekundär ist, denn bisherhat SVoD eine Nutzungs- aber noch keine Werberelevanz. Für dieMarkenkommunikation ist vielmehr relevant, wie verschiedeneAltersgruppen bestmöglich mit Videowerbung erreicht werden. DieAntwort: Mit linearem Fernsehen.TV steht nicht umsonst für Total Video. Das gilt auch fürVideowerbung. Egal welcher Screen, egal welches Angebot - stündlichwurden die Studienteilnehmer befragt, ob sie gerade ein Werbevideogesehen haben. Das Ergebnis zeigt: Die großen Bewegtbildreichweitenfunktionieren nur in Verbindung mit TV-Content, denn auf das Kontovon linearem Fernsehen gehen 80 Prozent der wahrgenommenen Kontaktemit Videowerbung bei den 14- bis 59-Jährigen. Auch in der jungenZielgruppe (14-25 J.) liefert das Fernsehen 63 Prozent der bewegtenWerbemittelkontakte. Diese Reichweite kann durch die Hinzunahme derSendermediatheken sowie von aufgezeichneten TV-Programmen weitererhöht werden, so dass insgesamt 86 Prozent (14-59 J.) bzw. 71Prozent (14-25 J.) der Kontakte mit Videowerbung auf lineares TVzurückgehen.Auch wenn die "hippen" Videokanäle wie Youtube oder Facebookbeachtliche Reichweiten erzielen, mit TV können sie bei Weitem nichtmithalten - weder was die Schnelligkeit im Reichweitenaufbau betrifftnoch hinsichtlich des Volumens bei der Anzahl derWerbemittelkontakte. Bei Youtube, Facebook & Co. liegen im gleichenZeitraum die erreichten Werbemittelkontake im unteren einstelligenProzentbereich - ein Bruchteil dessen, was TV leistet. Hinzu kommt,dass viele dieser jungen Videokanäle wenig exklusive Nutzer haben,sondern meist als Ergänzung zu TV genutzt werden.Die Ergebnisse zur Videowerbung sind nur ein Auszug aus derTagesablaufstudie "Fourscreen Touchpoints 2019". Der kompletteStudienband enthält darüber hinaus Ergebnisse zur allgemeinenGerätenutzung beim Videokonsum, zur Nutzungsintensität der einzelnenVideokanäle sowie zur Parallelnutzung.Studiendesign:Für die vierte Ausgabe der Tagesablaufstudie "FourscreenTouchpoints 2019" wurden in der Zeit von September bis November 2018mehr als 1.000 Teilnehmer im Alter von 14 bis 59 Jahren via mobilemelektronischem Tagebuch über die "I love MyMedia"-App befragt, undzwar auf dem persönlichsten Endgerät - dem Smartphone. Drei Tage langwurden sie stündlich zu ihrer medialen und nicht-medialen Tätigkeit,Aufenthaltsort und Stimmung befragt, so dass auch für diese Ausgabemehr als 34.000 Momentaufnahmen festgehalten wurden. Die "FourscreenTouchpoints" die einzige im Tagesablauf erhobene Single Source Studiezum konvergenten Medienalltag, die die Nutzung unmittelbar erfasst -also dann, wenn sie passiert. Sie liefert vergleichbareNettoreichweiten für drei Tage - auch für Angebote, von denen bisdato keine Zahlen von etablierten Währungsgremien vorliegen.Pressekontakt:Zarifa SchmittIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell