Big Red Mining Corp. (CSE: RED, FWB: K8J) gibt Entdeckung von hochgradigem Kupfer bekannt: 6,8 m mit 1,2 % Kupfer, einschließlich 3,8 m mit 2,05 % Kupfer

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 9. Februar 2022. Big Red Mining Inc. (CSE: RED, FWB: K8J) („Big Red“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die vorläufigen Ergebnisse seines 1.200 m umfassenden Bohrprogramms bekannt zu geben, das neun Bohrlöcher im Kupferkonzessionsgebiet Dobie Lake in der Algoma Area in Ontario umfasst, auf das das Unternehmen eine Option besitzt.

Die besten Ergebnisse wurden in den Bohrlöchern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung