Big Move - der clevere Schachzug in der mittelständischen Marketing-Strategie / Die Bedeutung individueller branchenspezifischer Marketing-Strategien in Zeiten permanenter Medien-Beschallung steigt

München (ots) - Strategische Kommunikation beschreibt gemäß des MünchnerMarketing-Dienstleisters trivero Kommunikation eine in sich schlüssige List, dieeinerseits Mitbewerber auf die Plätze verweisen und so das eigene Revierbehaupten soll. Andererseits soll sie Interessenten, Kunden und Wettbewerbernfachliche Aufmerksamkeit derart abgewinnen, dass zugleich Image und Markenkerngestärkt werden. Durch Häufigkeit und Präsenz allein, wie die Nutzung sozialerMedien geschäftlich oft verstanden wird, lässt sich dies nicht erreichen. Dennsolange dort kein Dialog entsteht oder gepflegt wird, unterstreichen regelmäßigeBeiträge in sozialen Medien nur das Mitspielen. Preiskämpfe oderPersonalengpässe wirksam zu überkommen - oftmals vorrangiges unternehmerischesZiel - kann ohne individuelle Marketing-Strategie nicht erreicht werden."Kommunikations-Strategien, die Marken-Images gezielt durch die Deutungshoheitbei relevanten Themen fördern oder entscheidende Wettbewerbsvorteile mitcharmantem Nachdruck pointiert herausstellen, sind für dasMittelstands-Marketing Mangelware. Doch gerade im Verdrängungswettbewerb sindsolche Strategien mit emotionaler Substanz erfolgsentscheidend, auch durch derenInnenwirkung für KollegINNen und MitarbeiterINNEN", so derKommunikationswissenschaftler Tobias Koch. Voraussetzung hierfür in Zeitenextremer Medien-, Informations- und Meinungsdichte sei jedoch branchenspezifischausgereifter Content. Nur der habe das Potenzial zum sogenannten Big Move, zueinem cleveren cross-medialen Schachzug in der Zielgruppe, der positiveVeränderungen in der Marken-Wahrnehmung bewirken kann.Vor diesem Hintergrund steht die 2003 von trivero Kommunikation geschaffeneMarke BigMove nun auch unabhängig von ihrer Nutzung im Schwertransport unterwww.bigmove-marketing.de für die strategische Expertise des MünchnerMarketing-Dienstleisters. Hinsichtlich Markenführung, Positionierung, Vertriebs-und Personalmarketing soll damit der Big Move, die Bedeutung des 'cleverenSchachzugs' für den Mittelstand in Zeiten inflationärer medialer Berieselungstärker in den Vordergrund gerückt werden. Fallbeispiele können unter trivero.debestellt werden.