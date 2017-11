Big Entertainment: UHD1 by HD+ zeigt die 2017 MTV EMA in Ultra High Definition

Unterföhring (ots) - Am 15. November ab 20 Uhr erstmals in UltraHD auf UHD1 by HD+ // Starkes Line-Up der 2017 MTV EMA mit DemiLovato, Shawn Mendes, Camila Cabello, Kesha und The KillersAm 12. November starten die MTV EMA in die 24. Runde: Dieses Jahrfindet die jährliche, ortswechselnde Preisverleihung an Musikkünstleraus der ganzen Welt in der SSE Arena in Wembley in London statt. Diegrößte Musik-Party des Jahres verspricht mit einem grandiosen Line-Upwieder ein Highlight zu werden. Neben Stars wie Sängerin Demi Lovato,dem Singer-Songwriter Shawn Mendes, Pop-Superstar Kesha oder derSängerin Camila Cabello sind auch die Rockband The Killers oder derLondoner Rapper Stormzy live vor Ort auf der Bühne. DieserMeilenstein der Musikgeschichte wird am 15. November erstmals inUHD-Qualität auf UHD1 by HD+ gezeigt - parallel zur Ausstrahlung aufMTV.Dieses Jahr werden die EMAs von Superstar Rita Ora moderiert undauch die ersten Presenter stehen schon fest. Die SchauspielerinnenNatalie Dormer und Sabrina Carpenter sowie die Sängerin undInternet-Sensation Madison Beer überreichen jeweils eine derbeliebten Trophäen.Auf dieses TOP-Event können sich die Zuschauer von UHD1 by HD+ inbrillanter Auflösung und in allerbester Bildqualität in Ultra HD alsWiederholung der Live-Ausstrahlung freuen. Die Produktion auf neustemStand der Technik versetzt die Zuschauer in eine atemberaubendeLive-Atmosphäre. Georges Agnes, Geschäftsführer Operations- undProduktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Die MTV EMA sind eine dergrößten Musikverleihungen weltweit. Gemeinsam mit MTV zeigen wirdieses großartige Ereignis unseren Zuschauern nun erstmals auch inUltra HD und ermöglichen Ihnen damit ein ganz neues Seherlebnis: DieStars so detailreich wie nie, quasi als Gast auf der Bühne. Das istdie Kraft von Ultra HD."Die Verleihung erobert jedes Jahr aufs Neue die Herzen derMusikfans weltweit, da die Fans genauso sehr im Mittelpunkt stehenwie die Stars: So können die Zuschauer noch bis zum 11. November 2017abstimmen, wer die Gewinner des Abends sein werden. Hierfür voten sieeinfach online (unter http://www.mtvema.com/de-de/vote) für ihreFavoriten.Ausstrahlungszeiten:EMA 2017 erstmals in UHD auf UHD1 by HD+und in Parallelausstrahlung auf MTVAm Mittwoch, 15. November 2017, um 20:00 Uhr(EA am 12. November exklusiv auf MTV)Empfangsparameter von UHD1:Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal)Symbolrate: 22.000 Ms/sVideo: 2160 50p, HEVC Main 10Datenrate: 25 Mbit/sÜber HD+Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einemweltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet undvermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot inhochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem inDeutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angebotenempfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größtenPrivatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbarenEurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitereSport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unterwww.hd-plus.de.Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich inder Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten vonUHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zufaszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv anNutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku,Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Contentpräsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/Rückfragen von Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896-1640Frank.Lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell