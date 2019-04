Mit Big Data zur professionalisierten Lead-Gewinnung auf Messen (DOKUMENT)

Zürich (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100826870heruntergeladenwerden -Big Data war für Unternehmen und Marketer noch nie so wichtig wieheute, das bewies erst kürzlich die Freeman Data Benchmark Study, einneuer Bericht des Brand-Experience-Unternehmens Freeman. Datenspielen in allen Bereichen des Unternehmensmarketings eineentscheidende Rolle, von der Entwicklung erfolgreicherMarketingstrategien und Messekampagnen bis hin zum Targeting und zurLead-Gewinnung. Tools wie die Balluun-Module "LEAD INSIGHTS" und"SALESMATCH TM" nutzen Big Data, um Unternehmen die strategischeAktivierung von Leads zu erleichtern und den ROI zu steigern.Auch für den Messeauftritt spielen Data Analytics eine immerwichtigere Rolle, denn für Messen leisten Unternehmen in der Regelgroße Investments: Der Stand, die Mitarbeiter, die Materialien, dasEinladungsmanagement und Follow-Up sind kostspielig. Folgt auf dasphysische Event kein anständiger ROI, wird das Unternehmen zögern,den Messestand erneut zu buchen. Dabei kann ein solcher "Misserfolg"auch ganz andere Ursachen als das Event selbst haben - wenn das DataManagement beispielsweise nur mangelhaft und nicht digital erfolgt,die Lead-Gewinnung nicht abgeschlossen wird oder die Tools nichtintuitiv genug sind. Letztendlich können die gewonnenen Leads nurdann ermittelt und gemessen werden, wenn sie auf intelligenten Datenbasieren und nach dem physischen Event die Lead-Gewinnung digitalweiter vorangetrieben wird.Verarbeitung von Big Data als Voraussetzung zur Lead-GewinnungWas brauchen Unternehmen also, um auf Messen hochqualitative Leadszu generieren? Wenn der Messeauftritt erfolgreich sein soll, müssenUnternehmen mehr als die reine Verkaufsfläche bieten. Besuchererwarten personalisierte "Wow" -Erlebnisse sowie an ihr Interesseangepasste Produkte und Informationen, die an einem Ort übersichtlichund zugänglich sind. Dafür sollte im ersten Schritt das Sammeln undAufbereiten der Daten gut geplant und über eine präzise CRM-Datenbankdurchgeführt werden. Für das Follow-Up braucht es effektive DataQuality Tools, mit denen zielgruppenorientiertes Targeting möglichist. Nur so ist der ROI wirklich nachweisbar.Wichtig sind also nicht nur die gewonnenen Kontakte, sondern vorallem die Pflege dieser und die nachhaltige Umwandlung dergesammelten Kontakte zu Leads und letztlich zu zahlenden Kunden. DieNachbearbeitung der Messe nimmt somit einen elementaren Teil desMesseauftritts ein.Lead-Gewinnung mit digitalen Tools und MarketplacesUm das Follow-Up der Messe so effizient wie möglich zu gestalten,bietet Balluun digitale Tools innerhalb seiner B2B-Marktplätze. Diesewurden mit dem Ziel entwickelt, die bestmöglichen Leads für jedesUnternehmen aus dem organischen Traffic zu generieren sowie denmaximalen ROI herauszuholen. Das Modul "LEAD INSIGHTS" bietet denAnbietern auf einem digitalen Marktplatz viele Möglichkeiten, sichselbst zu vermarkten und hochwertige Leads zu generieren. Das Modulmacht Kundenmanagement präziser und effizienter. Kunden können aneinem Ort zentral verwaltet und Leads können beobachtet, nachverfolgtund konvertiert werden.Das Matchmaking-Modul "SALESMATCH TM" eignet sich nicht nur fürdas Messe-Follow-Up, sondern erleichtert die Lead-Gewinnung auchunabhängig davon. Das Tool generiert maßgeschneiderte Leads, indem eskomplexe Profildaten aus dem Marktplatz verarbeitet. Die Leadsbasieren auf den individuellen Business-Präferenzen des Anbieters undgarantieren somit eine hohe Qualifizierung.Balluun antwortet mit "LEAD INSIGHTS" und "SALESMATCH TM" auf diewachsende Abhängigkeit des Marktes von Big Data. Den Ergebnissen derFreeman Data Benchmark-Studie zufolge planen zwei Drittel derbefragten Marketingleiter von Großunternehmen, ihr Investment fürData Analytics im nächsten Jahr sogar noch zu erhöhen, während sichfast alle Befragten auf Data Insights verlassen, wenn es um dieBudgetplanung geht. Im Marketing spielen Insights eine immerwichtigere Rolle, weshalb Big Data zu dem Katalysator vonInformationen wurde - Informationen zu Marken, deren Kunden und derSchnittstelle beider Parteien. Sie sind der Treibstoff desMarketing-Mix und liefern Erkenntnisse, welche die Basis sind fürstrategische Entscheidungen im Marketing und in derUnternehmensführung.Balluun - Powering the Future of Business NetworksBalluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürSocial E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblenSoftware-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun denweltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mitbranchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht esGroßhändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands undEinkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizientGeschäfte zu tätigen. Balluun - Powering the Future of Business NetworksBalluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürSocial E-Commerce im B2B-Markt. Mit flexiblenSoftware-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun denweltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mitbranchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht esGroßhändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands undEinkäufern jederzeit miteinander zu kommunizieren und effizientGeschäfte zu tätigen. Mit Hauptsitz in Zürich und eigenenNiederlassungen in den USA, im Silicon Valley und in New York,Hongkong und London arbeitet Balluun eng mit der internationalenB2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähigeTechnologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eineweltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihr B2B-Market-Network"Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitaleMarktplätze mit einer vollständig integrierten sozialen Architekturaufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit einem dreistufigen System,einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalenShowroom und einer State-of-the-Art-Transaktionsebene unterscheidetsich "Balluun365" deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen.www.balluun.com