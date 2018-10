Big Data leicht gemacht

Nexis® Data as a Service unterstützt intelligente Datenermittlungfür Kunden auf der ganzen WeltRaleigh, North Carolina (ots/PRNewswire) - LexisNexis®, einführender Informations- und Analytikdienstleister, hat mit Nexis®Data as a Service (DaaS)(https://www.lexisnexis.de/loesungen/daas/nexis-data-as-a-service)eine Lösung entwickelt, die Unternehmen bei Predictive Analytics,Machine Learning und Dateninitiativen unterstützt, um Antworten aufgeschäftskritische Fragen zu erhalten.Big Data-Technologien sind nur so nützlich wie diezugrundeliegenden Datenbestände. Wenn sich Organisationenaussagekräftigere Daten von höherer Relevanz zunutze machen, könnensie bessere Fragen stellen, wertvolle Erkenntnisse gewinnen und dieEntscheidungsfindung verbessern.Mit Nexis® DaaS profitieren datenfokussierte Organisationen voneinzigartigen und differenzierten Vorteilen, um das Potenzial von BigData auszuschöpfen:- Big-Data-Angebot - Zugang zu Petabytes an Daten, einschließlichweltweiter Druck-, Rundfunk- und Webnachrichten und sozialerKommentare, Firmen- und Branchendaten, regulatorischer undrechtlicher Daten.- Flexible Einbindung - Umsetzung über flexible API, dienormalisierte, XML-basierte, semistrukturierte Daten liefern.- Metadaten - optimiert durch mehrere Feature-Extraktoren undMetadaten bezogen auf mehr als 7000 Themenbereiche und Industrien.- Erfahrener Partner - 45 Jahre Erfahrung bei der Datenaggregationund mehrere Patente auf Machine Learning-, Clustering- und andereBig Data-Applikationen lange vor der großflächigen Anwendung.Todd Larsen, President von Nexis® Solutions, kommentiert: "Dieintelligente Datenermittlung mit Nexis DaaS ist ein Werkzeug mithohem Nutzen. Es versetzt Unternehmen in die Lage, relevanteDatensätze zu ermitteln, Muster zu entschlüsseln, Modelle zuentwickeln und zu testen und Datenerkenntnisse auszugeben und für dasoperative Geschäft aufzubereiten. Dies spart Zeit und Ressourcen, undUnternehmen können Daten schneller und effizienter verwerten als jezuvor."Informationen zu LexisNexis Legal & ProfessionalLexisNexis Legal & Professional ist ein führender globalerAnbieter von Informationen und Analytik im Bereich Recht, Regulierungund Wirtschaft. Die Firma unterstützt ihr Klientel bei der Erzielungvon Produktivitätsgewinnen, Verbesserung der Entscheidungsfindung undGeschäftsergebnisse und Fortentwicklung der Rechtsstaatlichkeit aufder ganzen Welt. LexisNexis Legal & Professional betreut Kunden inmehr als 130 Ländern und beschäftigt weltweit 10.000 Mitarbeiter. DieFirma gehört zur RELX-Gruppe, einem globaler Anbieter vonInformationen und Analytik für Fach- und Geschäftskunden inverschiedenen Branchen.Der Geschäftsbereich Nexis® Solutions von LexisNexis Legal &Professional betreut Organisationen rund um den Globus. Das Angebotumfasst hochqualitative Nachrichten, betriebliche Informationen undBehördendaten, die über Lösungen wie Nexis® bereitgestellt werden.Die einzigartige Kombination aus marktführenden Daten und innovativerTechnologie hilft Geschäftsleuten bei der fundiertenEntscheidungsfindung durch aktuelle Neuigkeiten, Fakten undErkenntnisse über ihre Marke, Kunden, Interessenten, Wettbewerber,Lieferanten und Branchentrends.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/775403/Todd_Larsen.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/517508/LexisNexis_Logo.jpgPressekontakt:Name: Sam HemmantTel.: +31 (0) 6 13284785E-Mail: sam.hemmant@lexisnexis.co.ukOriginal-Content von: LexisNexis GmbH, übermittelt durch news aktuell