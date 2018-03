Nach Big Data kommen Bots: Auf diese Technologien setzen die Unternehmen / Big Data und RPA ganz oben auf der To-Do-Liste, Clouds und Virtual Services schon Standard (FOTO)

Stuttgart (ots) -Drei Viertel der Unternehmen im deutschsprachigen Raum hat dieDigitalisierung laut einer aktuellen Studie von Horváth & Partnersmaßgeblich verändert. Digitale Lösungen helfen 98 Prozent der Firmen,ihre Produktivität zu steigern und Kosten zu senken. Die derzeit amweitesten verbreiteten Technologien sind Cloud-Lösungen und VirtualServices. Für die Zukunft setzen die Unternehmen in erster Linie aufBig-Data-Lösungen. Neun von zehn Entscheidern sind aber auchüberzeugt, dass robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) ihrUnternehmen stark voranbringen wird. Unter RPA oder Robotics verstehtman die selbstständige Ausführung wiederkehrender, regelbasierterProzessschritte oder -ketten durch spezifisch programmierteSoftwareroboter. Diese Technologie besitzt vor allem beiServiceprozessen großes Potenzial zur Verbesserung von Produktivitätund Qualität.Big Data war das Trendthema der vergangenen Jahre. Inzwischenhaben 57 Prozent der Unternehmen erfolgreiche Big-Data-Lösungen imEinsatz oder zumindest in der Testphase, wie eine aktuelle Studie vonHorváth & Partners unter 200 Entscheidern im deutschsprachigen Raumzeigt. Mit den Ergebnissen scheinen die Unternehmen sehr zufrieden zusein, denn nach Ansicht von 96 Prozent der Befragten wird dieseTechnologie auch in Zukunft den größten Beitrag zur Wertschöpfungleisten.(Ro)bots im Visier der Entscheider"Die digitale Verarbeitung großer Datenmengen findet zum Beispielauch in vielen Technologien zur Automatisierung von Prozessen statt",sagt Rainer Zierhofer, Partner bei Horváth & Partners und Leiter desBeratungsbereichs IT Management & Transformation. Auf genau dieseAutomatisierung haben die Entscheider es derzeit besonders abgesehen:Neun von zehn Befragten verbinden mit robotergesteuerterProzessautomatisierung (RPA) große Hoffnungen, wenn es um künftigeEffizienzsteigerungen geht. Dabei werden Daten und Prozesseverschiedener Quellen automatisiert zusammengeführt und von Softwarenach festgelegten Algorithmen bearbeitet, was erhebliche Effizienz-und Qualitätsgewinne mit sich bringt. Besonders relevant ist dasThema für alle Firmen, die einen hohen Serviceaufwand haben. Bislanghat erst jedes dritte Unternehmen eine solche Lösung im Einsatz,weitere 20 Prozent experimentieren damit. "Die Unternehmen sindrelativ spät dran, denn die Bot-Technologie ist längst reif", soZierhofer. An dritter Stelle der To-Do-Liste stehen Smart Services,also daten- und dienstbasierte Lösungen mit hohem Nutzermehrwert fürden Anwender, häufig in Form mobiler Lösungen. Auch hier stehen dieUnternehmen mit 50 Prozent Anwendern und Testern noch weit am Anfang.Das "Internet der Dinge" wird unterschätztVergleichsweise geringe Bedeutung für ihren künftigenUnternehmenserfolg räumen die Entscheider Lösungen aus dem Bereich"Internet of things" (IoT) ein. "Diese Konzepte erfordernKooperationen mit anderen Unternehmen, wenn sie konsequent verfolgtwerden. Davor scheuen traditionelle Unternehmen aber noch zurück", soDigitalexperte Zierhofer.Bei Clouds und virtuellen Diensten haben die Unternehmen ihreHausaufgaben gemachtGut etabliert haben sich mittlerweile Cloud-Anwendungen (79%)sowie Virtual Services, mit denen Informationen und Leistungenvollständig webbasiert bereitgestellt werden (67%). Diese kommen zumBeispiel in vollständig automatisierten Rechenzentren zum Einsatz.Finanzdienstleister sind außerdem bei der tiefergehenden Analysegroßer Datenmengen weit fortgeschritten und haben vielfachentsprechende Advanced-Analytics-Technologien implementiert.Über die Studie:Für die Studie "Digital Value 2018 - der Beitrag derDigitalisierung zur Wertschöpfung" wurden im Auftrag von Horváth &Partners rund 210 Entscheider auf C- und C-1-Level sowieDigitalisierungsentscheider befragt. Das MarktforschungsinstitutKrämer führte im August 2017 Telefoninterviews (Computer AssistedTelephone Interview (CATI) mit den Entscheidern durch. Die Teilnehmerder Studie stammen aus Unternehmen ab 500 Mitarbeitern und mit einemJahresumsatz ab 250 Millionen Euro. Es handelt sich um Unternehmender Branchen Automotive, Chemicals, Consumer Goods, FinancialIndustries, Industrial Goods & High Tech, Oil, Pharmaceuticals,Retail, Telecom, sowie Transportation, Travel & Logistics.Über Horváth & PartnersHorváth & Partners ist eine international tätige, unabhängigeManagementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigtmehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten inDeutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarnund den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen.

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen.