Big Data in der Medizin: 4. Internationales Symposium am Hasso-Plattner-Institut (FOTO)

Big-Data-Analysen haben großes Potenzial, insbesondere für dieMedizin und das Gesundheitssystem. Die wachsende Menge verfügbarerGesundheits-daten kann als Grundlage dazu dienen, die Behandlung vonPatienten zu optimieren, neuartige Behandlungsmethoden zu erforschenund gleichermaßen Kosten zu reduzieren. Intelligent verknüpft undanalysiert, können Daten aus der Gesundheitsversorgung dazubeitragen, neues Wissen zu generieren, beispielsweise um neuemedizinische Zusammenhänge und neuartige Diagnostik zu erforschen.Beim Symposium "Big Data in der Medizin - Impact18", das vom 17. -18. Oktober am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam stattfindenwird, stehen die Themen "Digitale Transformation" und "Big Data inder Medizin" im Fokus. Dabei richtet sich das Programm an Vertreteraus Krankenhäusern, forschende Mediziner, aber auch an Bürger,Krankenkassen, Pharmaforschung und MedTech-Unternehmen. Im Rahmen desEU-Forums werden die unterschiedlichen Anforderungen und Perspektivenausgewählter EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam mit den Gästen diskutiert.Besucher des Symposiums haben die Möglichkeit, mit Vertretern alldieser Nutzergruppen in persönlichen Austausch zu treten,beispielsweise während der dedizierten Netzwerk-Session.Das Symposium wird gemeinsam mit der HIMSS Europe durchgeführt,die zu diesem Anlass das Veranstaltungsformat "HIMSS Impact"kreierte. Zur zweitägigen Konferenz werden internationale Vertreteraus Forschung, Wissenschaft, Medizin, Politik sowie Industrieerwartet. Ebenso wird es vielfältige Möglichkeiten zur Vernetzung mitanderen Teilnehmern geben. Das Programm zur Veranstaltung und denLink zur Anmeldung finden Sie unter:https://www.himssimpact.eu/potsdam/2018