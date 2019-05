Big Data Expo zeigt die großen Ambititionen von Guizhou als chinesisches Big Data Valley

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Die Provinz Guizhou im SüdwestenChinas wurde aufgrund seiner abseitigen und isolierten Lage langeZeit als unterentwickelt betrachtet. Die Provinz befindet sichallerdings schon seit einiger Zeit auf der Überholspur und hat sich,seit 2015 dort die erste China International Big Data Industry Expoveranstaltet wurde, zum chinesischen Big Data Valley entwickelt.In gerade einmal vier Jahren konnte die Expo zu einem wichtigenJahresevent für die Big-Data-Branche mit einem Schwerpunkt aufneueste Trends und für alle Seiten vorteilhafte Kooperationen werden.Die China International Big Data Industry Expo 2019 ("Big DataExpo") startet am 26. Mai (Ortszeit China) in Guiyang, der Hauptstadtder Provinz Guizhou. Mit ihrem Schwerpunkt auf "eine innovativeEntwicklung und die digital Zukunft" bietet die Ausstellunghochwertige Diskussionsveranstaltungen, Foren, Wettbewerbe,Vorführungen und vielfältige andere Veranstaltungen, die einSchlaglicht auf jüngste technische Neuerungen werfen undHightech-Unternehmen eine internationale Plattform bieten, um sichvorzustellen."Ich beschäftige mich mit Guizhou schon eine ganze Weile. DieEntwicklung, die Big Data hier als Industrie durchlaufen hat, istmittlerweile ein fester Bestandteil der Identität dieser Provinz",sagte Prof. Reiner Dudziak von der Hochschule Bochum - BochumUniversity of Applied Sciences in Deutschland - der auch alsJurymitglied der deutschen Delegation für die China International BigData Fusion Innovation and Artificial Intelligence Global Competition2019 dabei ist, in einem Interview mit Huanqiu.com, einem offiziellenPressepartner der Big Data Expo.Auf der Big Data Expo 2019 wird es voraussichtlich zweibahnbrechende Neuerungen geben: Erstmals wird ein Ehren-Gastlanddabei sein und es wird einen Shubo-Korridor geben (Shubo ist diechinesische Bezeichnung für "Big Data Expo").- Das Ehren-Gastland wird thematische Veranstaltungen durchführen,auf denen es seine Errungenschaften bei der Entwicklung von BigData vorstellt und über die die Zusammenarbeit in derBig-Data-Branche vorangebracht werden soll.- Der Shubo-Korridor, der sich in Guiyang durch die StadtbezirkeYunyan, Guanshanhu und Baiyun zieht, erstreckt sich über eineFläche von insgesamt 74,56 Quadratkilometern. Entlang dem Korridorwird es einen digitalen Wasservorhang und Anzeigetafeln sowieinduktive Bodenplatten geben, über die berühmte Persönlichkeitenund Unternehmen aus der Big-Data-Branche gezeigt werden.An der Expo nehmen 156 internationale Unternehmen aus 25 Ländern,wie Russland, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten,Indien, Singapur, Israel und Kanada, teil. Ebenfalls mit Ständen aufder Ausstellung vertreten sind auch die ganz großen Namen, wieGoogle, Dell und Pivotal.Video - https://www.youtube.com/watch?v=OO0PzVWOwhIPressekontakt:Ma Xiaochun+86-152-0118-6913maxiaochun@huanqiu.comOriginal-Content von: Huanqiu.com, übermittelt durch news aktuell