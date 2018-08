Unterföhring (ots) -Nach dem schnellen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein(64) bringt Big Brother einen neuen Bewohner ins Spiel:Ex-Fußballstar Umut Kekilli (34) zieht heute Abend (22:15 Uhr, livein SAT.1) ins "Promi Big Brother"-Haus. Wird Deutschlands härtesteHerberge auch für den Sportler zu hart? Umut Kekilli, der Ex-Freundvon Natascha Ochsenknecht, vor seinem Einzug: "Nur weil jemandaufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben. Die kennen sich alleschon ein paar Tage und ich muss mich in die Gruppe erst maleinfügen."Der 34-jährige Single hat bereits ein Auge auf seine künftigenweiblichen Mitbewohnerinnen geworfen: "Alle Frauen haben wasBesonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie mussauch was auf dem Kasten und im Kopf haben. Klar freue ich mich aufdie Frauen - das ist als Mann doch normal."Umut Kekilli trifft im "Promi Big Brother"-Haus heute Abend aufPS-Lady Cora Schumacher (41), Rosenkavalier Daniel Völz (33), dieMutter der Nation, Silvia Wollny (53), Internet-Phänomen KatjaKrasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56),"Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star SophiaVegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Model undFrauenschwarm Johannes Haller (30), Leichtathletik-EuropameisterPascal Behrenbruch (33) und Star-Hellseher Mike Shiva (54)."Promi Big Brother" - heute, um 22:15 Uhr, live in SAT.1Hashtag zur Show: #PromiBBDie kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um"Promi Big Brother" sind ab sofort unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell