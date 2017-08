Unterföhring (ots) - Kein Rauch fürs "Nichts": Die beidenDauerqualmer Willi Herren und Zachi Noy stellen sich dem Angebot vonBig Brother und erspielen durch acht Stunden Raucherpause vier Münzenfür das "Nichts". Die Bewohner kaufen sich dafür - Achtung -Zigaretten ... Claudia Obert überrascht mit einem pikantenSex-Geständnis, Milo Moiré geht Sarah Knappik verbal hart an undWilli Herren vernascht in der Nacht im "Alles"-Wohnbereich süßeKöstlichkeiten. "Promi Big Brother" legt am vierten Tag zu underzielt in der Late Prime am Montagabend 10,8 Prozent Marktanteil beiden 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Das passierte außerdem in der Live-Show: Big Brother greift durch,bestraft die Regelverstöße der Bewohner und mischt damit die beidenBereiche des Hauses völlig neu. Zu Beginn der Show sind "Alles" und"Nichts" aufgerufen, ihre Koffer und Beutel zu packen. DieRegelbrecher Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong, Sarah Knappik undDominik Bruntner müssen in der Live-Show ins "Nichts". Steffen vonder Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert und Maria Heringdürfen ab sofort als Belohnung im luxuriösen "Alles" wohnen. SarahKern und Evelyn Burdecki bleiben aufgrund von Regelverstößen weiterim kargen "Nichts" des Hauses.Aktuelle Bewohner im "Alles":Steffen von der Beeck, Claudia Obert, Milo Moiré, Jens Hilbert, MariaHeringAktuelle Bewohner im "Nichts":Sarah Kern, Evelyn Burdecki, Willi Herren, Zachi Noy, Eloy de Jong,Sarah Knappik, Dominik BruntnerInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 15.08.2017 (vorläufig gewichtet: 14.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell