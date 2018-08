Unterföhring (ots) - Die Spiele beginnen! Neun Prominente sind derEinladung von Big Brother bereits gefolgt und ziehen als Bewohner insein Haus ein. Doch das reicht dem großen Bruder nicht. In derStart-Show von "Promi Big Brother" am Freitag, 17. August, um 20:15Uhr, live in SAT.1, schickt Big Brother zusätzlich drei weitereBewohner in die prominenteste WG Deutschlands. Seine drei "SecretBewohner" werden live in der Show ins Haus einziehen und dort ihreneuen Mitbewohner kennenlernen.Diese neun Prominente ziehen außerdem ins "Promi BigBrother"-Haus: Internet-Phänomen Katja Krasavice (22),Castingshow-Sieger Alphonso Williams (56), "Marienhof"-Star NicoleBelstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-SternchenChethrin Schulze (26), Selfmade-Millionär Fürst Heinz vonSayn-Wittgenstein (64), Model und Frauenschwarm Johannes Haller (30),Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch (33) undStar-Hellseher Mike Shiva (54).Die kompletten Interviews, Informationen und Fotomaterial rund um"Promi Big Brother" sind ab sofort unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell