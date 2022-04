Big Blue-Aktie: Auf dem Vormarsch?

Die entsprechende Kursentwicklung macht es zum PreMarket Prep Stock Of The Day. Kursentwicklung im Vorfeld des Berichts Seit dem 6. April bewegt sich IBM in einer Handelsspanne von 124,91 $ bis 130,58 $. Es gab mehrere Tiefststände im Bereich von 125 bis 126 $ und erreichte am 14. April kurzzeitig 130,58 $, nachdem Morgan Stanley die Aktie hochgestuft hatte. Die… Hier weiterlesen