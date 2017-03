Unterföhring (ots) -12. März 2017. Das Baby kommt! Mikrobiologin Bernadette undRaumfahrtingenieur Howard von "The Big Bang Theory" werden endlichEltern. Und das ausgerechnet am Geburtstag ihrer Freundin Amy (MayimBialik). Die freut sich gerade noch auf den alljährlichenGeburtstags-Sex mit Freund Sheldon (Jim Parsons), als die Nachrichtder Fast-Eltern ihren Tag gehörig durcheinander bringt ... Die neueFolge der zehnten Staffel von "The Big Bang Theory" läuft am Montag,13. März 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja ZiegltrumKommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktionAndrea Buchberger Tel. +49 (89) 9507-1589Andrea.Buchberger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell