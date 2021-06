Big Apple bereit für Rückkehr der Urlauber / New York hebt fast alle Beschränkungen auf - Lufthansa Holidays bietet zum Neustart Reisen zu Tiefpreisen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Baden-Baden (ots) - "Die Stadt, die niemals schläft" wacht wieder auf. Fast alle Beschränkungen in der Millionenmetropole werden wieder aufgehoben, nachdem im US-Bundesstaat New York die 70 Prozent-Marke bei den Erstimpfungen von Erwachsenen geknackt wurde. "Das ist das nationale Ziel, und wir haben es früher erreicht als geplant", sagte am Dienstag Gouverneur Andrew Cuomo, der eine schnelle Rückkehr zur Normalität erwartet.Während die letzten Kapazitätsbeschränkungen für Restaurants, Kinos, Geschäfte und Bars fallen, wird im Juli auch mit einer vollständigen Öffnung für Touristen gerechnet. "Alles deutet darauf hin, dass New York noch im Sommer aufmacht", sagt Lufthansa-Holidays-Boss Karlheinz Kögel. Aufgrund der bevorstehenden Wiederöffnung verlängert der von der HLX-Gruppe betriebene Veranstalter seine erst kürzlich gestartete "Happy-New-York"-Aktion mit Tiefpreisen. Drei Nächte im unweit des Times Square gelegenen Vier-Sterne-Hotel "Yotel New York" mit digitalem Check-in und Roboter-Gepäckservice inklusive Hin- und Rückflug mit Lufthansa sind bereits ab 599 Euro zu haben.Die Preisaktion von lufthansaholidays.com läuft noch bis zum 30. Juni und gilt für alle Abreisen zwischen dem 15. Juli und dem 10. März 2022. "Diese Preise wird's nicht mehr geben", ist sich Tourismusmanager Kögel sicher und empfiehlt daher, jetzt zu buchen. Dies ist ohne jedes Risiko möglich. Der Veranstalter erhebt bei Buchung lediglich eine Anzahlung von 50 Euro unabhängig von der Höhe des Reisepreises. Die Kosten für eine etwaige Stornierung oder Umbuchung der Flugpauschalreise (bis 14 Tage vor Abflug) sind damit bereits abgegolten.Preisbeispiele:RIU Plaza New York Times Square (unweit des Broadway), 4 Sterne, Hin- und Rückflug mit Lufthansa ab/bis Frankfurt a. M., Abflug am 07.01.2022, 3 Ü inkl. Frühstück, Weiter-Empfehlungsrate 97 %, nur 666 Euro pro Person.Yotel New York (1 km vom Times Square), 4 Sterne Hightech-Hotel, Hin- und Rückflug mit Lufthansa ab/bis Frankfurt a.M., Abflug am 14.01.2022, 3 Ü, Weiter-Empfehlungsrate 90 %, nur 599 Euro pro Person.Lufthansa HolidaysLufthansa Holidays ist die Veranstaltermarke der Lufthansa, die von der HLX-Gruppe (u. a. HLX.com, holidays.ch, Lufthansa Holidays und Eurowings Holidays) betrieben wird. Hauptgesellschafter des Unternehmens ist Karlheinz Kögel, der bereits 1987 den Last-Minute Spezialisten L´tur gründete.Pressekontakt:KC3 GmbH0511/790 296 980170/5672100info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: Lufthansa Holidays, übermittelt durch news aktuell