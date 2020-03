BiffaDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Der Kurs der Aktie Biffa steht am 24.03.2020, 00:52 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 238 GBP. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Biffa entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Biffa investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,11 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen Mehrertrag in Höhe von 0,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Biffa erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Biffa-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (318 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,88 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 267,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Biffa erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Biffa auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Biffa sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.