Bifaziale 72er-Halbzellenmodule von LONGi erreichen Weltrekord mit 450 W Energieausbeute auf der Frontseite

Am 29. April gab LONGi bekannt,dass die Frontseiten-Energieausbeute seiner Bifazial-Halbzellenmodulemit 72 Solarzellen mehr als 450 W erreichten und damit die weltweithöchste Energieausbeute bei diesem Modultyp liefern. Dieser neueRekord wurde von der renommierten Zertifizierungsstelle TÜV-SÜDüberprüft.Dies ist eine weitere Bestätigung der Strategie LONGis fürUnternehmenswachstum durch technologische Innovation. Am 24. Aprilletzten Jahres übertraf die Energieausbeute der monokristallinenHalbzellen-PERC-Module mit 60 Solarzellen 360 W und stellte damit denWeltrekord mit der höchsten Energieausbeute beim PERC-Halbzellenmodulmit 60 Zellen auf.Dr. Lv Jun, Vice President von LONGi Solar, sagte: "Diemonokristallinen Halbzellenmodule von LONGi kombinieren diemonokristalline PERC-Zellentechnologie und die bifazialeHalbzellenmodul-Konstruktion, um den Paketverlust effektiv zureduzieren und die Durchschnittsleistung um 5-10 W zu steigern.Halbzellen bieten eindeutige Vorteile bei der Energieerzeugung unterschwachen Licht- sowie Schattenverhältnissen und zeichnen sich durchexzellente Hotspot-Resistenz aus. Dieser neue Rekord in derSolarmodulenergie markiert einen weiteren Schritt auf unserem Weg fürinnovativen Durchbruch."Im Januar dieses Jahres erreichte die positiveUmwandlungseffizienz der monokristallinen PERC-Zellen von LONGi 24,06% und durchbrach damit die vorherige theoretische Grenze der Brancheim Hinblick auf die PERC-Zelleneffizienz, die 24 % betrug. Diekontinuierliche Erneuerung des Weltrekords zeigt LONGis stetigentechnologischen Vorsprung.Wie bereits in LONGis Jahresbilanz 2018 berichtet, hat dasUnternehmen 183,58 Millionen USD in F&E im Jahr 2018 investiert undverfügt über ein Team von 548 Mitarbeitern in F&E. LONGi hat 526Patente angemeldet und seine Produkte und Technologie belegen stetsdie Spitzenpositionen in der Branche.Der Wandel zu sauberer und kohlenstoffarmer Energie beschleunigtsich weltweit und damit wächst auch der Photovoltaik-Bereich immerschneller. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sichdie gesamte global installierte Photovoltaik-Kapazität aufvoraussichtlich 1721 GW bis zum Jahr 2030 erhöhen und wird auf 4670GW bis zum Jahr 2050 steigen. Innovationen in derPhotovoltaik-Technologie werden dabei im Vordergrund stehen undhocheffiziente und hochwertige Photovoltaik-Produkte sind dieHauptantriebskraft, um den Energiewandel zu fördern.