Biesterfeld Gruppe übernimmt GME Chemicals und baut Präsenz in Asien aus

Hamburg, Singapur (ots) -Joint Venture mit Mehrheitsbeteiligung / Vollständige Übernahme im Jahr 2026Die Biesterfeld Gruppe, Hamburg, hat mit der Übernahme der Mehrheitsanteile an GME Chemicals mit Sitz in Singapore ein Joint Venture gegründet. Das Closing wurde jetzt vollzogen. Eine vollständige Übernahme der restlichen Anteile erfolgt vertragsgemäß in fünf Jahren. Durch den Erwerb einer Beteiligung an GME Chemicals, einem der führenden Distributeure in Süd-Ost-Asien für Spezialchemikalien und Polymere, setzt Biesterfeld ihre geographische Expansions- und Wachstumsstrategie fort und legt den Grundstein, um die Marktposition in einer der weltweit wachstumsstärksten Regionen gezielt und langfristig in ihrem Kerngeschäft auszubauen.GME Chemicals ist in den Märkten für Performance- und Industriechemikalien, Lebensmittel, Pharmazeutika, Elastomere und Spezialpolymere aktiv und entwickelt zudem nachhaltige Lösungen für seine Kunden. Das Unternehmen wurde 1999 in Singapur gegründet, ist erfolgreich gewachsen und mit operativen Tochtergesellschaften in Malaysia, Indonesien, Vietnam, Thailand und China vertreten und hat 60 Mitarbeiter.Dirk Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld AG, erklärt: "Asien ist ein bedeutender Wachstumsmarkt und für uns von strategischer Bedeutung. Auch hier wollen wir unsere Marktpräsenz zusammen mit unseren Lieferanten deutlich steigern. Als Familienunternehmen sind uns dabei Verlässlichkeit, ein langfristiges Engagement und ein gemeinsames Miteinander aller Mitarbeiter besonders wichtig. Das GME-Portfolio stellt eine hervorragende Ergänzung für die Biesterfeld Gruppe dar und wir gewinnen hoch qualifizierte Mitarbeiter hinzu. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft."Thomas Arnold, CEO der Biesterfeld AG ergänzt: "Das Kerngeschäft der Biesterfeld sind technisch anspruchsvolle und beratungsintensive Produkte und Dienstleistungen. Hier haben wir uns zu einem weltweit führenden Distributeur und verlässlichen Partner entwickelt. Wir wachsen seit Jahren sehr erfolgreich mit unseren Prinzipalen und expandieren gemeinsam in neue Märkte. Diesen Kurs setzen wir mit dem Einstieg bei GME Chemicals fort. Wir stärken und erweitern unsere Kompetenzen und werden zusammen mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen unsere Strategie der kontinuierlichen Expansion in Asien vorantreiben und gemeinsam weitere Märkte und Segmente für Biesterfeld erschließen."Philip Chew, Geschäftsführer und Gesellschafter von GME Chemicals, betont: "Mit Biesterfeld haben wir nicht nur einen Mehrheitsgesellschafter und künftig neuen Eigentümer gefunden, sondern einen echten Partner. Wir teilen die gleiche Geschäftsauffassung und dieselben Werte. Als Gesellschafter bleiben wir deshalb mit unserem Managementteam und unseren Mitarbeitern weiterhin im Unternehmen. Ich bin sicher, dass wir mit unserem Know-how das Lösungsangebot für Kunden in Asien gemeinschaftlich deutlich erweitern und das Wachstum unserer Lieferanten in den unseren Märkten beschleunigen können. Ich freue mich auf die weitere Reise als Teil der Biesterfeld Gruppe."Über Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.Über die Biesterfeld AGDie Biesterfeld AG ist die strategische Holding des Biesterfeld Konzerns, der seit 115 Jahren als Distributions- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der Konzern ist eines der führenden Unternehmen in der Chemie- und Kunststoffdistribution mit über 40 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika. Der im Familienbesitz befindliche Konzern setzt auch in Zukunft auf beständiges, profitables Wachstum seiner vier Geschäftsbereiche Biesterfeld Plastic, Biesterfeld Spezialchemie, Biesterfeld Performance Rubber und Biesterfeld International.Über GME ChemicalsGME Chemicals wurde 1999 in Singapur gegründet und hat seitdem seine regionale Präsenz auf Süd-Ost-Asien und China erweitert. Das Unternehmen importiert, lagert und vertreibt Spezialchemikalien und Polymere auf verschiedenen Märkten wie Petrochemie, Automobilbereich, Bauwesen, Konsumenten, Nahrungsmittel und Pharmazeutika. Das Management hat sein Geschäft auf Grundlage einer kundenorientierten Philosophie im gesamten Unternehmen und einer positiven und angenehmen Arbeitsumgebung für seine Angestellten aufgebaut.Pressekontakt:Biesterfeld GroupSven WeberPhone: +49 40 32008-670s.weber@biesterfeld.comwww.biesterfeld.comGME ChemicalsLiesl LimPhone: +65 6749 5355liesl@gme-chemicals.comwww.gme-chemicals.comOriginal-Content von: Biesterfeld AG, übermittelt durch news aktuell