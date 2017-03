Köln (ots) -Dass deutsche Biertrinker ihr Lieblings-Pils von anderen Markenunterscheiden können, scheint ein Mythos zu sein. DasWDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks & Co" hat in einem wissenschaftlichbelastbaren Test mit 60 Pils-Trinkern und zwölf professionellenSensorikern drei der großen Pils-Marken geschmacklich verglichen.Zuerst mussten sie die Biere geschmacklich voneinander unterscheiden.Dabei bekamen sie jeweils drei Gläser vorgesetzt. In zwei Gläsernbefand sich das gleiche Pils, eines enthielt eine andere Marke. DieAufgabe bestand darin, das Bier, das nur einmal vorkam,herauszuschmecken. Das Ergebnis: Weniger als die Hälfte (47 Prozent)der Antworten war richtig. Und das, obwohl statistisch schon alleindurch Erraten ein Drittel richtige Antworten zu erwarten gewesenwären. Der wissenschaftliche Leiter der Untersuchung, Dr. DanielMörlein, folgert: "80 Prozent der Pils-Trinker können zwischen diesenBieren vermutlich geschmacklich nicht unterscheiden." Moderator RangaYogeshwar präsentiert den Test bei "Quarks & Co" am Dienstag,21.3.2017, um 21 Uhr im WDR Fernsehen sowie ab sofort in derWDR-Mediathek: wdr.de/mediathek.Wie nah die Biere geschmacklich wirklich beieinander liegen, hat"Quarks & Co" im Anschluss mit zwölf geschulten Sensorikernuntersucht. Dabei wurden die drei Pils-Sorten nach 33 Merkmalenbeurteilt, die sich auf Aussehen, Geruch, Geschmack, Mundgefühl undNachgeschmack bezogen. Darunter waren Merkmale wie malzig, hopfig,hefig, fruchtig, bitter und süß. Nur bei acht der 33 Merkmale zeigtsich überhaupt ein statistisch signifikanter Unterschied. Dazu sagtDr. Daniel Mörlein: "Die größten Unterschiede treten im Nachgeschmackauf, also nachdem das Bier runtergeschluckt wurde.""Quarks & Co" folgert: Im Geschmack unterscheiden sich die dreiuntersuchten Pils-Biere, die zu den zehn größten Pils-Marken gehören,kaum, obwohl sie aus unterschiedlichen Braukonzernen stammen.Offenbar wird der deutsche Biermarkt, was die vorherrschendeBiersorte Pils betrifft, von einem Einheitsgeschmack geprägt. Werglaubt, unter den führenden Pils-Marken ein Lieblingsbier zu haben,unterliegt wohl häufig einer Illusion.Redaktion: Lorenz Beckhardt, Autor: Axel BachWeitere Infos unter quarks.de, Fotos unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.detwitter.com/WDR_PressePressekontakt:WDR Presse und InformationStefanie SchneckTel. 0221 220 7126stefanie.schneck@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell