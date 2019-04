Bierproduktion 2018: Brauereien erzeugten 2,2 % mehr als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben die Brauereien in Deutschlandrund 8,7 Milliarden Liter Bier (ohne alkoholfreies Bier) hergestellt.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Tages desdeutschen Bieres am 23. April weiter mitteilt, stieg damit dieJahresproduktion um 2,2 % beziehungsweise 184 Millionen Litergegenüber 2017. Zu diesem Anstieg dürften nicht zuletzt der heiße undlange Sommer sowie die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 beigetragenhaben.42 % der deutschen Brauereien in Bayern ansässigDie Zahl der Brauereien stieg im Vorjahresvergleich um 39 auf 1539. Mit 654 Brauereien (42 %) waren in Bayern im Ländervergleich diemeisten Bierproduzenten ansässig. Dort wurde mit rund 2,4 MilliardenLitern auch das meiste Bier gebraut. Mit 206 Brauereien lagBaden-Württemberg bei der Zahl der Brauereien auf Rang 2, allerdingsnicht bei der produzierten Biermenge: Hier nahm Nordrhein-Westfalenmit rund 2 Milliarden Litern aus 155 Brauereien den 2. Platz ein,während in Baden-Württemberg rund 600 Millionen Liter Bier erzeugtwurden.Italien größtes Abnehmerland von Bierexporten aus DeutschlandDer Bierexport blieb im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert. ImJahr 2018 wurden 1,6 Milliarden Liter Bier im Wert von 1,2 MilliardenEuro aus Deutschland exportiert. Dies war eine mengenmäßigeSteigerung um 0,1 % gegenüber 2017. Größtes Abnehmerland war Italienmit einem Anteil von 21,8 % beziehungsweise 344 Millionen Litern. Aufden Plätzen 2 und 3 folgten China (11,3 %) und die Niederlande (7,0%). Nach Deutschland importiert wurden 718 Millionen Liter Bier imWert von 441,3 Millionen Euro. Größter Lieferant war Dänemark mit 246Millionen Litern im Wert von 177,5 Millionen Euro.Bierpreise steigen mit +3,5 % stärker als der Durchschnitt derVerbraucherpreiseIm Vergleich zur Gesamtentwicklung der Verbraucherpreise stiegendie Preise für Bier und Biermixgetränke überdurchschnittlich. Im Jahr2018 wurde Bier im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 % teurer. Den größtenAnstieg mit 3,8 % verzeichnete im Vorjahresvergleich untergärigesBier wie Pils, Lager oder Schwarzbier. Die Preise für Weizenbier undAltbier stiegen im gleichen Zeitraum um 1,8 %. Die Preise füralkoholfreies Bier, Malzbier und Ähnliches erhöhten sich gegenüber2017 um 2,7 %, Biermixgetränke wurden 3,6 % teurer.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell